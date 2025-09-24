Max Verstappen maakt dit weekend eindelijk zijn officiële debuut op de Nordschleife met een GT3-wagen. De Nederlander komt uit voor Emil Frey Racing en heeft Chris Lulham als teamgenoot. Maar wie zijn dit weekend zijn belangrijkste rivalen op de Nordschleife?

Met de bevestiging van zijn GT3-debuut komt een langgekoesterde droom van de viervoudig wereldkampioen uit. Verstappen heeft al vaker aangegeven dat hij buiten de Formule 1 graag in andere auto’s wil racen, en dit weekend krijgt hij die kans in de Ferrari 296 GT3.

Rivalen

Samen met Lulham mikt Verstappen natuurlijk op de overwinning in de SP9 Pro-klasse, maar hij krijgt daarbij stevige concurrentie. Zo moet hij rekening houden met de twee wagens van Haupt Racing Team en met de Dinamic GT Porsche. Normaal gesproken speelt de Falken Motorsports Porsche van Schnabl Engineering een grote rol in de strijd om zeges in het NLS-kampioenschap, maar dat team slaat het aankomende raceweekend over.

Pech voor Falken Motorsports Porsche, winst voor Haupt Racing Team

De viervoudig kampioen behaalde op zaterdag 13 september zijn speciale GT3-licentie op de Nordschleife. De dag erna werd er op hetzelfde circuit geracet in de NLS. Vincent Kolb en Frank Stippler wisten die race namens Haupt Racing Team te winnen, nadat de wagens van Falken Motorsports Porsche pech hadden. Eén auto viel uit door mechanische problemen en de andere kreeg een lekke band.

