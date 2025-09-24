Verstappen en FIA: C6-banden volgende hoofdstuk in lijst aan meningsverschillen

Max Verstappen en de FIA zijn het niet vaak eens over belangrijke onderwerpen in F1. De Nederlander ziet de zaken vaak anders dan het autosportorgaan, niet alleen op het gebied van reglementen maar ook over andere zaken.

Verstappen is sinds 2015 actief in F1 en heeft het sindsdien eigenlijk wel elk jaar een paar keer aan de stok met de stewards of de FIA, op verschillende manieren. De Nederlander had in de beginjaren nog amper status, maar inmiddels is Verstappen een viervoudig wereldkampioen en heeft hij veel records op zijn naam staan. De mening van de Nederlander wordt wat dat betreft nu wel een stuk serieuzer genomen en vaak sluiten coureurs zich ook aan bij de Nederlander.

C6-banden

Het meest recente voorbeeld heeft wellicht niet helemaal met de FIA en meer met Pirelli te maken, maar feit is wel dat de FIA de C6-banden in samenwerking met Pirelli heeft ontwikkeld en vooral goedgekeurd. Dat Verstappen er geen fan van is, mag ook duidelijk zijn: "Het is een mindere compound. Ik denk dat ik er wel een keer met Pirelli over ga praten, dat ze die band lekker thuislaten. Het maakt het voor een heel weekend gewoon erg lastig, want tot de kwalificatie heb je totaal geen idee van hoe de mediums werken. Het heeft ook gewoon niet veel zin. Als de band hier al niet werkt, en eerder in Monaco, Imola en Canada ook niet, kan je hem beter thuislaten."

Verstappen is overigens niet de enige die kritisch is, want zowel teambazen als vooral coureurs hebben het tot nu toe lastig om de meest zachte band van Pirelli te accepteren tijdens raceweekenden waarin ze zijn gebruikt. Veelzeggend wat dat betreft is wel dat coureurs en teams in de kwalificatie zelfs soms zelfs de mediums liever gebruiken dan de softs.

Sprintraces/korte races

Ook recent, maar ook iets wat al langer speelt, is de kritiek die Verstappen heeft op de sprintraceweekenden en alles wat daarbij komt kijken. De Nederlander ziet liever de klassieke weekenden met drie vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix. De korte races hebben volgens Verstappen niks met F1 te maken en voegen amper tot niets toe voor hem.

Ook een poging om F1-races korter te maken kan niet op de steun van Verstappen rekenen. Volgens Verstappen probeert de FIA met F1 vooral om de huidige problemen heen te werken door andere dingen aan te passen. Opvallend is overigens wel dat de coureurs positiever zijn over meer sprintraceweekenden en kortere races dan Verstappen is. Bij de C6-banden krijgt hij wel ondersteuning, maar op dit gebied toch wel wat minder

Inhaalregels F1

Dan is er nog de discussie omtrent het inhalen in F1. Verstappen is, zoals alom bekend, een coureur die de grenzen van de regels opzoekt en ze eigenlijk ook telkens verlegt. De Nederlander heeft al meerdere malen ervoor gezorgd dat bepaalde regels op de schop zijn gegaan of werden aangepast, omdat Verstappen daar een oplossing of trucje voor had gevonden.

Verstappen is van mening dat er te veel regels zijn omtrent het inhalen in F1, die volgens hem ervoor zorgen dat het allemaal te gereguleerd is geworden in de koningsklasse. Er zijn te veel richtlijnen waar coureurs aan moeten denken als ze willen inhalen, zoals bijvoorbeeld de regel omtrent de apex van een bocht (die voor iedereen überhaupt anders is).

Straffen F1

Tot slot is Verstappen ook vaak van mening dat de straffen die in F1 worden uitgedeeld, te licht of te zwaar zijn in vergelijking met andere straffen. Het beste voorbeeld hiervan is natuurlijk de straf die staat op het schelden tijdens persconferenties van de FIA. Verstappen zelf ging daar natuurlijk al mee in de fout en besloot vervolgens uit protest maar gewoon amper meer wat te zeggen bij de persconferenties en vervolgens zijn eigen persconferentie te houden met de aanwezige media, buiten de georganiseerde momenten en dus ook reglementen van de FIA om. Zo kon hij vrijuit praten (en schelden als hij dat wou) en niet bestraft worden door de FIA.

De Nederlander is, op meerdere gebieden, dus een unieke persoonlijkheid die niet zoveel heeft met het volgen van de meerderheid en vooral zichzelf blijft en ook wil blijven - zowel als coureur als als mens - ondanks alle pogingen van de FIA en de reglementen om ervoor te zorgen dat coureurs zich gedragen als 'perfecte mensen' zoals Verstappen het noemde.

