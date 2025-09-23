Het stoeltje van Franco Colapinto is inmiddels stevig onderwerp van gesprek. Flavio Briatore, uitvoerend adviseur van Alpine, heeft zijn visie gegeven op het invullen van het tweede Formule 1-stoeltje voor 2026. Briatore stelt dat de keuze gemaakt zal worden op basis van prestaties en potentieel, zonder inmenging van persoonlijke managementbanden.

De strijd is in volle gang tussen de jonge coureurs Franco Colapinto en Paul Aron.“Het is tussen Franco en Paul", zo stelt Briatore tegenover The Race, die daarmee de directe strijd tussen de twee talenten bevestigt. Colapinto is de afgelopen weken nog altijd aan het kwakkelen, terwijl Aron indruk maakte tijdens enkele FP1-optredens. Briatore prijst Aron als een snelle coureur en benadrukt het belang van het kiezen van de beste coureur voor het team. “Paul is een erg aardige jongen, een erg snelle coureur ook. En ik moet begrijpen wat het beste is voor het team, weet je?” voegt hij toe.

Artikel gaat verder onder video

Geen andere opties

Hoewel er speculaties waren over het aantrekken van talenten uit de Formule 2 of het overnemen van coureurs als Liam Lawson of Yuki Tsunoda van Red Bull, heeft de uitvoerend adviseur nu duidelijk gemaakt dat de keuze zal vallen binnen de eigen Alpine-pool. Hij ziet geen levensvatbare alternatieven op de huidige F1-grid of in de Formule 2, waar de resultaten te wisselvallig zijn om een duidelijke ster aan te wijzen.

Druk in het team

De uiteindelijke beslissing zal gaan vallen op basis van de prestaties van Colapinto en Aron in de komende races. Briatore heeft nog één of twee races nodig om tot een definitieve keuze te komen. “Deze jonge coureurs komen met veel druk in het team. Het is een groot team. Duizend mensen, een grote verantwoordelijkheid, en misschien zijn sommige coureurs iets te vroeg in de Formule 1 gekomen. Na zes, zeven of acht races was Antonelli beter, en daarna was [Gabriel] Bortoleto beter. Daarna werd ook Franco beter. We moeten kijken naar wat we kunnen", besluit Briatore. De komende weken beloven cruciaal te worden voor beide coureurs in hun jacht op een vast plekje bij de Franse renstal.