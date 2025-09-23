close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'

Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'

Brian Van Hinthum
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Het stoeltje van Franco Colapinto is inmiddels stevig onderwerp van gesprek. Flavio Briatore, uitvoerend adviseur van Alpine, heeft zijn visie gegeven op het invullen van het tweede Formule 1-stoeltje voor 2026. Briatore stelt dat de keuze gemaakt zal worden op basis van prestaties en potentieel, zonder inmenging van persoonlijke managementbanden.

De strijd is in volle gang tussen de jonge coureurs Franco Colapinto en Paul Aron.“Het is tussen Franco en Paul", zo stelt Briatore tegenover The Race, die daarmee de directe strijd tussen de twee talenten bevestigt. Colapinto is de afgelopen weken nog altijd aan het kwakkelen, terwijl Aron indruk maakte tijdens enkele FP1-optredens. Briatore prijst Aron als een snelle coureur en benadrukt het belang van het kiezen van de beste coureur voor het team. “Paul is een erg aardige jongen, een erg snelle coureur ook. En ik moet begrijpen wat het beste is voor het team, weet je?” voegt hij toe.

Geen andere opties

Hoewel er speculaties waren over het aantrekken van talenten uit de Formule 2 of het overnemen van coureurs als Liam Lawson of Yuki Tsunoda van Red Bull, heeft de uitvoerend adviseur nu duidelijk gemaakt dat de keuze zal vallen binnen de eigen Alpine-pool. Hij ziet geen levensvatbare alternatieven op de huidige F1-grid of in de Formule 2, waar de resultaten te wisselvallig zijn om een duidelijke ster aan te wijzen.

Druk in het team

De uiteindelijke beslissing zal gaan vallen op basis van de prestaties van Colapinto en Aron in de komende races. Briatore heeft nog één of twee races nodig om tot een definitieve keuze te komen. “Deze jonge coureurs komen met veel druk in het team. Het is een groot team. Duizend mensen, een grote verantwoordelijkheid, en misschien zijn sommige coureurs iets te vroeg in de Formule 1 gekomen. Na zes, zeven of acht races was Antonelli beter, en daarna was [Gabriel] Bortoleto beter. Daarna werd ook Franco beter. We moeten kijken naar wat we kunnen", besluit Briatore. De komende weken beloven cruciaal te worden voor beide coureurs in hun jacht op een vast plekje bij de Franse renstal.

Welke coureur heeft volgens jou de meeste potentie voor een langere F1-carrière?

17 stemmen

Gerelateerd

Alpine
Piastri maakt zich nog geen zorgen over dreiging Verstappen:
Oscar Piastri

Piastri maakt zich nog geen zorgen over dreiging Verstappen: "Ik sluit hem niet uit"

  • Gisteren 18:45
Dit is Sylvia Tamsma, de onbekende, maar trotse oma én schoonmoeder van Verstappen
Familie & Glamour

Dit is Sylvia Tamsma, de onbekende, maar trotse oma én schoonmoeder van Verstappen

  • Gisteren 16:47

Net binnen

Beelden Verstappen in nachtclub lekken uit, Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap
GPFans Recap

Beelden Verstappen in nachtclub lekken uit, Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
  • 2
 Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull:
Verstappen in F1

Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull: "Dan is het echt moeilijk"

  • 3 uur geleden
Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'
Alpine

Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'

  • Gisteren 20:45
  • 1
 Manager Verstappen duidelijk: '2026 gaat de toekomst van Max bepalen'
Verstappen in F1

Manager Verstappen duidelijk: '2026 gaat de toekomst van Max bepalen'

  • Gisteren 20:19
  • 2
 Lammers trapt op de rem:
Titelrace

Lammers trapt op de rem: "Normaal gesproken maken McLarens de dienst uit"

  • Gisteren 19:47
Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'
Leclerc over Verstappen

Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'

  • Gisteren 19:17
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x