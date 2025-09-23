close global

Russell at Mercedes

Mercedes onthult "baanbrekende" upgrade na P2 voor Russell in Bakoe

Mercedes onthult "baanbrekende" upgrade na P2 voor Russell in Bakoe

Vincent Bruins
Russell at Mercedes

Mercedes introduceerde een upgrade voor de W16-bolide van George Russell voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit werd door het team onthuld, nadat Russell de tweede plaats had gepakt. Het wordt beschreven als "baanbrekend".

Russell liep een luchtweginfectie op in aanloop naar het raceweekend in de hoofdstad Bakoe en hij sloeg de mediadag over. Het zat er op de vrijdag prima bij met de derde plek, binnen een halve seconde van de Ferrari's. Waar de Scuderia en McLaren kwakkelden in de kwalificatie, kwam Mercedes beter uit de verf. Russell reed op de zondag van de vijfde naar de tweede plaats, 14 seconden achter Max Verstappen. Kimi Antonelli liep het podium op een plekje mis.

Nieuw type hars

Mercedes had een upgrade ontwikkeld voor de wagen van Mercedes voor Azerbeidzjan. De schermen rondom de achterremmen waren gemaakt van een nieuw type hars dat voor 30% bestond uit biobased materialen. Het is de eerste keer dat het team duurzame koolstofvezelcomposieten heeft gebruikt op een technisch hoogwaardig onderdeel tijdens een race. De "baanbrekende" ontwikkeling, zoals Mercedes het beschrijft, kwam tot stand in een samenwerking met Syensqo Composite Materials.

"We zijn erg tevreden om te zien dat dit materiaal toegepast wordt in een omgeving waar op zo'n hoog niveau gepresteerd wordt", liet Syensgo-president Rodrigo Elizondo weten. Mercedes heeft als doel om vanaf 2040 op alle gebieden Net Zero te zijn.




Gerelateerd

Mercedes Formule 1 George Russell Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe

