Mercedes onthult "baanbrekende" upgrade na P2 voor Russell in Bakoe
Mercedes onthult "baanbrekende" upgrade na P2 voor Russell in Bakoe
Mercedes introduceerde een upgrade voor de W16-bolide van George Russell voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Dit werd door het team onthuld, nadat Russell de tweede plaats had gepakt. Het wordt beschreven als "baanbrekend".
Russell liep een luchtweginfectie op in aanloop naar het raceweekend in de hoofdstad Bakoe en hij sloeg de mediadag over. Het zat er op de vrijdag prima bij met de derde plek, binnen een halve seconde van de Ferrari's. Waar de Scuderia en McLaren kwakkelden in de kwalificatie, kwam Mercedes beter uit de verf. Russell reed op de zondag van de vijfde naar de tweede plaats, 14 seconden achter Max Verstappen. Kimi Antonelli liep het podium op een plekje mis.
Nieuw type hars
Mercedes had een upgrade ontwikkeld voor de wagen van Mercedes voor Azerbeidzjan. De schermen rondom de achterremmen waren gemaakt van een nieuw type hars dat voor 30% bestond uit biobased materialen. Het is de eerste keer dat het team duurzame koolstofvezelcomposieten heeft gebruikt op een technisch hoogwaardig onderdeel tijdens een race. De "baanbrekende" ontwikkeling, zoals Mercedes het beschrijft, kwam tot stand in een samenwerking met Syensqo Composite Materials.
"We zijn erg tevreden om te zien dat dit materiaal toegepast wordt in een omgeving waar op zo'n hoog niveau gepresteerd wordt", liet Syensgo-president Rodrigo Elizondo weten. Mercedes heeft als doel om vanaf 2040 op alle gebieden Net Zero te zijn.
Gerelateerd
Net binnen
Lammers trapt op de rem: "Normaal gesproken maken McLarens de dienst uit"
- Zojuist
Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'
- 30 minuten geleden
Piastri maakt zich nog geen zorgen over dreiging Verstappen: "Ik sluit hem niet uit"
- 1 uur geleden
Fans zien trucje Verstappen bij herstart in Azerbeidzjan: 'Hij kent alle trucjes'
- 1 uur geleden
- 1
Doornbos: "Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1"
- 2 uur geleden
- 3
FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's | GPFans News
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- Gisteren 10:47
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september