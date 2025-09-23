Carlos Sainz heeft de geruchten over een overstap naar het team van Mercedes stevig de kop ingedrukt. De kersverse podiumbezoeker laat weten dat hij nog altijd een contract heeft bij het team van Williams. De geruchten dat hij Andrea Kimi Antonelli zou gaan vervangen, zijn volgens hem dan ook onzin.

Sainz pakte afgelopen weekend natuurlijk een knappe derde plek tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, zijn eerste podium met Williams, waarna er meteen over dat stoeltje van Antonelli bij Mercedes werd gepraat. De man uit Madrid geeft toe dat er wel gesprekken zijn geweest met Mercedes-teambaas Toto Wolff. "We spraken veel met Toto en iedereen destijds," vertelde Sainz. "Ik was zeker een van de opties die werden overwogen. Maar hoe dichtbij was ik? Dat kun je aan Toto vragen. Maar ik denk dat hij erg blij is met Kimi Antonelli." Ondanks de gesprekken kwam het nooit tot een deal en besloot Sainz uiteindelijk om voor een meerjarig contract bij Williams te kiezen.

Antonelli

Ondertussen is de positie van de jonge Italiaan bij Mercedes nog altijd onderwerp van gesprek. Antonelli begon zijn F1-carrière goed, maar is de laatste tijd wat minder in vorm. Wolff noemde Antonelli's optreden tijdens de Italiaanse Grand Prix "teleurstellend", maar benadrukte ook zijn sterke herstel in Baku, waar hij als vierde eindigde. Toch heeft Wolff besloten vast te houden aan zijn huidige rijdersduo. De afgelopen weken werd de naam van Sainz echter meermaals genoemd rondom het stoeltje van de Italiaan. Zo zou ook een kortstondige wissel tussen Sainz en Antonelli een optie zijn geweest.

Sainz lacht om geruchten

De voormalig Ferrari-coureur focust zich ondertussen op zijn rol bij Williams en voelt zich op de juiste plek. Het seizoen is tot dusver lastig geweest, maar zijn derde plek in Azerbeidzjan laat zien dat er potentie is. "Geruchten over dat ik naar Mercedes ga in plaats van Antonelli?" lacht Sainz. "Ik weet dat ik een contract heb met Williams en Toto heeft me niet gebeld." Met die woorden maakt de Williams-rijder korte metten met de geruchten en speculaties: zijn toekomst ligt bij het Britse team.