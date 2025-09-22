close global

Max Verstappen at Monza

VIDEO: 'Verstappen kan het kampioenschap nog winnen' l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum
Max Verstappen at Monza

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Lars Leeftink.

