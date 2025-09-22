Ferrari scoorde slechts 6 punten in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na teleurstellende resultaten voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Teambaas Frédéric Vasseur legt uit waar het fout is gegaan en waarom ze een onderzoek gaan inlassen bij Leclerc.

De scharlakenrode bolides waren het allersnelst op de vrijdag in de hoofdstad Bakoe. Ferrari maakt al een lastig seizoen mee, maar het feit dat Hamilton strandde in Q2 en Leclerc crashte in Q3 was extra teleurstellend, nadat ze zo competitief leken in de vrije trainingen. Ze konden weinig winst boeken tijdens de race en ze eindigden op de achtste en negende positie, vlak achter Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Lando Norris. Helemaal vooraan het veld domineerde Max Verstappen voor George Russell en Carlos Sainz.

Onderzoek naar motorprobleem

"We kunnen niet tevreden zijn met P8 en P9. We begonnen achter Norris en we finishten achter hem, wat ook een realiteit is van dit circuit", begon Vasseur in een statement van Ferrari. "We hadden een probleem met de motor van Charles. Dat is iets wat we nu gaan onderzoeken en, ook al was het marginaal, het was toch genoeg om hem te beletten in te halen op een rechte stuk. Dat verklaart ook waarom we vastzaten achter Lawson."

Naast performance ook de uitvoering

"Het is de zaterdag waar het echt fout is gegaan", vervolgde de Fransman. "We hadden namelijk de snelheid om het beter te doen in de kwalificatie, maar daar hebben we het weekend weggegooid. Het is bemoedigend om te weten dat de pace er wel was, maar het is frustrerend dat we er niet optimaal gebruik van hebben gemaakt. Naast pure performance moet de uitvoering ook goed zijn. Ik weet dat Charles zijn verantwoordelijkheid neemt voor de kwalificatie, maar we moeten echt werken aan onze uitvoering om sterker terug te komen."

