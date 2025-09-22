Ferrari last onderzoek bij Leclerc in na "weggegooid weekend" in Azerbeidzjan
Ferrari last onderzoek bij Leclerc in na "weggegooid weekend" in Azerbeidzjan
Ferrari scoorde slechts 6 punten in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na teleurstellende resultaten voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Teambaas Frédéric Vasseur legt uit waar het fout is gegaan en waarom ze een onderzoek gaan inlassen bij Leclerc.
De scharlakenrode bolides waren het allersnelst op de vrijdag in de hoofdstad Bakoe. Ferrari maakt al een lastig seizoen mee, maar het feit dat Hamilton strandde in Q2 en Leclerc crashte in Q3 was extra teleurstellend, nadat ze zo competitief leken in de vrije trainingen. Ze konden weinig winst boeken tijdens de race en ze eindigden op de achtste en negende positie, vlak achter Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Lando Norris. Helemaal vooraan het veld domineerde Max Verstappen voor George Russell en Carlos Sainz.
Onderzoek naar motorprobleem
"We kunnen niet tevreden zijn met P8 en P9. We begonnen achter Norris en we finishten achter hem, wat ook een realiteit is van dit circuit", begon Vasseur in een statement van Ferrari. "We hadden een probleem met de motor van Charles. Dat is iets wat we nu gaan onderzoeken en, ook al was het marginaal, het was toch genoeg om hem te beletten in te halen op een rechte stuk. Dat verklaart ook waarom we vastzaten achter Lawson."
Naast performance ook de uitvoering
"Het is de zaterdag waar het echt fout is gegaan", vervolgde de Fransman. "We hadden namelijk de snelheid om het beter te doen in de kwalificatie, maar daar hebben we het weekend weggegooid. Het is bemoedigend om te weten dat de pace er wel was, maar het is frustrerend dat we er niet optimaal gebruik van hebben gemaakt. Naast pure performance moet de uitvoering ook goed zijn. Ik weet dat Charles zijn verantwoordelijkheid neemt voor de kwalificatie, maar we moeten echt werken aan onze uitvoering om sterker terug te komen."
Gerelateerd
Net binnen
Race pace GP Azerbeidzjan: Verstappen iedereen de baas, Norris teleurstellend
- 15 minuten geleden
Video: Oma van Verstappen vlucht weg tijdens overwinningsritueel Red Bull Racing
- 38 minuten geleden
Doet Verstappen nog mee om het wereldkampioenschap Formule 1 2025?
- 1 uur geleden
- 4
Stand constructeurs: Mercedes naar P2, Red Bull doet weer volop mee
- 1 uur geleden
Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore
- 2 uur geleden
Mekies onthult hoe Verstappen strategie bepaalde: 'Hij wist al dat dit ging gebeuren'
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september