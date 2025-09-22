George Russell besloot deel te nemen aan de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan ondanks een luchtweginfectie. En dat is maar goed ook, want hij pakte zijn beste resultaat sinds de overwinning in Canada. De Mercedes-coureur kwam als tweede aan de finish op het Baku City Circuit.

Russell kwalificeerde zich als vijfde en verschalkte eerst teamgenoot Kimi Antonelli en Liam Lawson. Hij kwam vervolgens voor Carlos Sainz terecht na de pitstop van de Williams. Hij kwam uiteindelijk 14 seconden tekort op winnaar Max Verstappen, maar toch was Russell tevreden met de tweede plaats. Sainz completeerde het podium voor Antonelli en Lawson, die Yuki Tsunoda en Lando Norris achter zich hield. Russell geeft toe dat hij erover na had gedacht om Azerbeidzjan over te slaan. Hij klonk over de boardradio ook erg schoor door de infectie. Had hij besloten niet te racen, dan was reservecoureur Valtteri Bottas ingestapt. Russell legt uit dat de stratenbaan in de hoofdstad Bakoe een relatief makkelijk circuit is en dat hij daarom alsnog mee heeft kunnen doen.

Opgegeven in Singapore

"Gelukkig was het Bakoe. Ook al is het een van de lastigste circuits, mentaal en fysiek gezien is het misschien een van de makkelijkste", vertelde Russell tijdens de persconferentie. "Ik voelde me vandaag een stuk beter. Ik had het op de vrijdag en zaterdag echt zwaar. Waren we bijvoorbeeld in Singapore, ik denk dat ik op vrijdag al had opgegeven om eerlijk te zijn en ik had waarschijnlijk de race niet gedaan. Dus eigenlijk kwam het wel goed uit. Ik ben al een aantal jaar niet zo ziek geweest, dus het kwam deze dagen allemaal over me heen, maar ik voel me nu wat beter."

Uit de problemen blijven in koelere temperaturen

"Een spectaculair weekend hadden we volgens mij niet", vervolgde de Brit die, na een recordaantal rode vlaggen in de kwalificatie, gewoon uit de problemen wilde blijven. "Natuurlijk deed Carlos het fantastisch, en Liam had het tevens geweldig gedaan in de kwalificatie voor ons. Maar alle auto's waar we normaal gesproken mee vechten, maakten fouten of presteerden tegenvallend, en wij hebben daarvan kunnen profiteren. Dus natuurlijk ben ik heel blij om als tweede te zijn gefinisht. Ik denk dat de koelere temperaturen ons ook een beetje hebben geholpen."

