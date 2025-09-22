Na de uitputtende F1 Grand Prix van Azerbeidzjan moesten Carlos Sainz en Charles Leclerc nog langer achter het stuur zitten. Ze deden middenin de nacht een roadtrip van Italië naar Monaco om thuis te geraken, nadat hun vliegtuig eerder moest landen.

Sainz scoorde op het Baku City Circuit bijna evenveel punten als dat hij in de rest van het seizoen had gedaan. Hij kwalificeerde zich als tweede en verloor een plekje aan George Russell om zo als derde te eindigen. Het was het eerste podiumresultaat van Williams in een race waarbij de volledige afstand werd afgelegd sinds Lance Stroll als derde over de streep in 2017, tevens in Azerbeidzjan. Leclerc crashte in Q3 en moest de wedstrijd als tiende aanvangen. Hij kon slechts één plekje goedmaken en finishte dus op P9. Op tijd thuis aankomen na zo'n frustrerend weekend, kon Leclerc wel vergeten, toen het vliegtuig niet in de buurt van Monaco kon landen.

Artikel gaat verder onder video

In een busje door Italië

"Na wat al een lastig weekend was in Bakoe, dacht ik dat het niet erger kon, maar..." vertelde Leclerc op zijn Instagram-story, voordat hij de camera richting Sainz draaide. De Madrileen schreeuwde enthousiast: "We rijden in een busje middenin Italië! Onze vlucht werd omgeleid vanwege een storm. Daardoor konden we niet landen in Nice, maar zijn we geland ergens in het midden van Italië. We hebben een busje gehuurd en rijden nu naar Monaco."

Gerelateerd