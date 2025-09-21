Carlos Sainz erkent dat het even door zijn hoofd ging om bewust een rode vlag te veroorzaken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, zodat hij er met pole position vandoor kon gaan.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan was misschien wel de meest chaotische van het seizoen tot nu toe. De sessie werd maar liefst zes keer met een rode vlag stilgelegd en verschillende coureurs, waaronder Charles Leclerc en Oscar Piastri - belandden in de muur. In Q3 werd de sessie stilgelegd na de crash van Leclerc, terwijl op dat punt slechts een aantal coureurs al een tijd op het bord hadden staan. Carlos Sainz was er hier één van, en stond bovenaan de tijdenlijst.

Chaotische kwalificatie Grand Prix van Azerbeidzjan

Tijdens de rode vlag-periode begon het te regenen, waardoor de baanomstandigheden slechter werden. Toen de sessie werd hervat, was het Piastri die crashte, met opnieuw een rode vlag tot gevolg. En opnieuw begon het te regenen. Q3 werd met ongeveer drie minuten op de klok weer herstart, maar door de veranderde baanomstandigheden wist op één coureur na niemand meer zijn tijd aan te scherpen. Alleen Max Verstappen deed het onmogelijke, en legde zodoende beslag op pole position. Sainz werd uiteindelijk tweede: nog altijd een bijzonder goed resultaat voor de Williams-coureur.

Bewuste rode vlag veroorzaken?

Op de vraag van Sky Sports of Sainz in de slotminuten van Q3 overwoog zelf ook een rode vlag te veroorzaken, zodat überhaupt niemand meer zijn tijd kon verbeteren, klinkt het: "Ging het door mijn hoofd? Ja. Maar ik weet waar ik voor sta: normen en waarden en een eerlijke competitie. Geloof me: het is heel makkelijk om bewust te crashen. Met name vandaag in Bakoe. Ik was ook één van de eerste auto's die naar buiten ging, dus dat had ik heel makkelijk kunnen doen. Maar je normen en waarden zijn waar je voor staat."

Normen en waarden

De Spanjaard vervolgt: "Vandaag dacht ik: als er iemand beter is dan ik, dan laat ze mij maar verslaan. Een aantal jongens hebben een auto die een halve seconde sneller is en ik dacht al dat die mij zouden verslaan. Uiteindelijk was dat alleen Max. Ik ben heel trots op het resultaat. We hebben alles goed gedaan."

