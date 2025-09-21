close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Max Verstappen, Liam Lawson, generic, Baku, 2025

Sainz hield geen rekening met pole position en wijst naar Verstappen: "Het moest Max zijn"

Sainz hield geen rekening met pole position en wijst naar Verstappen: "Het moest Max zijn"

Remy Ramjiawan
Carlos Sainz, Max Verstappen, Liam Lawson, generic, Baku, 2025

Carlos Sainz kon heel even genieten van de voorlopige poleposition, maar zag uiteindelijk Max Verstappen langszij komen. Hoewel de Spanjaard graag zelf op P1 had gestaan, stelde hij zich tijdens de persconferentie realistisch op. Hij legde uit dat Lando Norris en Verstappen op de simulator de enigen waren die hem konden verslaan.

Williams is het hele weekend in Bakoe al snel, maar moest die vorm ook vasthouden tijdens de kwalificatie. Alexander Albon raakte de TechPro-barrière in bocht één en dus kwam het neer op Sainz om de trots van Williams hoog te houden. Dat deed hij met verve: de Spanjaard vertrekt vanmiddag vanaf de eerste startrij.

'Alleen Norris en Verstappen waren volgens simulatie sneller dan Sainz'

Hoewel de ronde van Sainz lange tijd bovenaan stond in Q3, wist hij dat het niet genoeg zou zijn. "Ik wist dat mijn ronde goed was, maar niet goed genoeg voor pole. We weten dat als een McLaren of een Red Bull een ronde rijdt, dat gemiddeld drie tot vijf tienden sneller is," legde hij uit tijdens de persconferentie. Volgens de berekeningen van Williams waren er slechts twee coureurs die sneller konden zijn: "De sim zei dat alleen Max en Lando ons konden verslaan. Uiteindelijk was het alleen Max. Het moest Max zijn."

Sainz prijst viervoudig kampioen

In zijn tijd bij Ferrari stond Sainz al meerdere keren naast Verstappen, en dat vindt hij altijd bijzonder. "In mijn Ferrari-tijd deelden we een aantal eerste rijen. Ik heb altijd genoten van het racen met Max sinds mijn jaren bij Toro Rosso. Hij is een geweldige F1-coureur geworden en zal waarschijnlijk een van de succesvolste ooit worden," aldus Sainz.

Gerelateerd

Grand Prix van Azerbeidzjan Baku City Circuit

Net binnen

McLaren vreest voor Verstappen:
Titelstrijd

McLaren vreest voor Verstappen: "Schrijf dat maar met hoofdletters"

  • 23 minuten geleden
  • 2
 Verstappen wil in gesprek met Pirelli:
Max Verstappen

Verstappen wil in gesprek met Pirelli: "Laat die banden lekker thuis"

  • 38 minuten geleden
  • 1
 Sainz hield geen rekening met pole position en wijst naar Verstappen:
Carlos Sainz

Sainz hield geen rekening met pole position en wijst naar Verstappen: "Het moest Max zijn"

  • 1 uur geleden
Hoe laat begint de Grand Prix van Azerbeidzjan?
Grand Prix Azerbeidzjan

Hoe laat begint de Grand Prix van Azerbeidzjan?

  • 2 uur geleden
Verstappen pakt pole tijdens chaotische kwalificatie, FIA deelt diskwalificatie uit | GPFans Recap
GPFans Recap

Verstappen pakt pole tijdens chaotische kwalificatie, FIA deelt diskwalificatie uit | GPFans Recap

  • Gisteren 22:02
Verstappen.com Racing verliest zege in Valencia na uitgedeelde straf
Verstappen.com Racing

Verstappen.com Racing verliest zege in Valencia na uitgedeelde straf

  • Gisteren 21:42
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x