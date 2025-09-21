Carlos Sainz kon heel even genieten van de voorlopige poleposition, maar zag uiteindelijk Max Verstappen langszij komen. Hoewel de Spanjaard graag zelf op P1 had gestaan, stelde hij zich tijdens de persconferentie realistisch op. Hij legde uit dat Lando Norris en Verstappen op de simulator de enigen waren die hem konden verslaan.

Williams is het hele weekend in Bakoe al snel, maar moest die vorm ook vasthouden tijdens de kwalificatie. Alexander Albon raakte de TechPro-barrière in bocht één en dus kwam het neer op Sainz om de trots van Williams hoog te houden. Dat deed hij met verve: de Spanjaard vertrekt vanmiddag vanaf de eerste startrij.

Artikel gaat verder onder video

'Alleen Norris en Verstappen waren volgens simulatie sneller dan Sainz'

Hoewel de ronde van Sainz lange tijd bovenaan stond in Q3, wist hij dat het niet genoeg zou zijn. "Ik wist dat mijn ronde goed was, maar niet goed genoeg voor pole. We weten dat als een McLaren of een Red Bull een ronde rijdt, dat gemiddeld drie tot vijf tienden sneller is," legde hij uit tijdens de persconferentie. Volgens de berekeningen van Williams waren er slechts twee coureurs die sneller konden zijn: "De sim zei dat alleen Max en Lando ons konden verslaan. Uiteindelijk was het alleen Max. Het moest Max zijn."

Sainz prijst viervoudig kampioen

In zijn tijd bij Ferrari stond Sainz al meerdere keren naast Verstappen, en dat vindt hij altijd bijzonder. "In mijn Ferrari-tijd deelden we een aantal eerste rijen. Ik heb altijd genoten van het racen met Max sinds mijn jaren bij Toro Rosso. Hij is een geweldige F1-coureur geworden en zal waarschijnlijk een van de succesvolste ooit worden," aldus Sainz.

Gerelateerd