Hoe laat begint de Grand Prix van Azerbeidzjan?

Verstappen during FP3 in Baku

Remy Ramjiawan
Na de chaotische kwalificatie van zaterdag staat vandaag het hoofdprogramma op de planning: de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt namelijk verreden.

Het weekend in Bakoe kent wisselvallig weer. Op vrijdag was het overwegend zonnig, maar op zaterdag vielen hier en daar toch wat druppels. Ook tijdens de kwalificatie meldden diverse coureurs neerslag, maar voor de race van vanmiddag zijn die buien nog niet terug te zien in de voorspellingen.

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan

Max Verstappen gaat jagen op de overwinning, nadat hij op zaterdag de pole position veroverde. Carlos Sainz kon verrassend genoeg goed meekomen met het tempo, en de vraag is wat hij vanaf P2 kan gaan uitrichten. Liam Lawson staat op P3, maar zal vermoedelijk vooral naar achteren moeten kijken. Titelkandidaten Lando Norris en Oscar Piastri vertrekken vanmiddag vanaf respectievelijk P7 en P9.

De race door de straten van Bakoe gaat vanmiddag om 13:00 uur van start op het Baku City Circuit.

