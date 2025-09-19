LIVE | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: Norris aan kop, Verstappen op zeven
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: Norris aan kop, Verstappen op zeven
Goedemorgen en welkom bij ons liveblog! Om 10:30 uur gaat de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van start op het Baku City Circuit. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen op én naast de baan.
De eerste vrije training zet erop
De eerste vrije training zet erop. Lando Norris eindigt bovenaan de tijdenlijst met een 1:42.704. Max Verstappen blijft steken op de zevende plaats, maar moest zijn laatste snelle ronde dus afbreken. De volledige samenvatting lees je op de website. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Vanmiddag zijn we er weer met de tweede oefensessie!
Top vijf eerste vrije training
Norris: 1:42.704
Piastri: 1:43.014
Leclerc: 1:43.256
Russell: 1:43.257
Albon: 1:43.257
Verstappen verremdt zich
Verstappen was bezig met een goede snelle ronde, maar verremde zich bij de chicane moest zijn ronde afbreken. We hebben nog drie minuten op de klok.
Lekke band Hamilton
Lewis Hamilton heeft een lekke band en een kapotte voorvleugel. De Ferrari-coureur heeft de binnenkant van de bocht geraakt. Een opvallend foutje van de zevenvoudig wereldkampioen.
Lando Norris
Lando Norris scherpt zijn eigen tijd aan met een 1:42.704, bijna een seconde sneller dan de tijd van Verstappen. Piastri kan nog niet meekomen en klokt een 1:43.863. Maar de Australiër is pas net aan zijn training begonnen.
Max Verstappen
Verstappen heeft zijn eigen tijd verbeterd met een 1:43.790 en stijgt daarmee naar de tweede plaats.
Eerste rondetijd Piastri
Ook Piastri heeft eindelijk een tijd op het bord, nadat zijn auto kampte met problemen. Een 1:44.852, goed voor de negende stek.
We zijn weer onderweg
Met nog twintig minuten te gaan, komen de coureurs massaal weer naar buiten. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was.
Weinig actie op de baan
Met nog een half uur op de klok is de baan inmiddels alweer even vrijgegeven, maar zijn er nog geen auto's weer naar buiten gekomen. De top vijf op dit moment:
Norris: 1:43.747
Russell: 1:44.150
Leclerc: 1:44.314
Verstappen: 1.44.370
Tsunoda: 1:44.716
We zijn weer onderweg
De baan is weer vrijgegeven. Het was geen stuk carbon, maar een stuk rubber dat losschoot uit de kerbstone, nadat Carlos Sainz er op volle snelheid overheen reed. De marshall van dienst had even wat moeite met het lostrekken van het rubber, maar is daar inmiddels in geslaagd.
Rode vlag
We hebben een rode vlag! Er lijkt wat puin om de baan te liggen, dat even opgeruimd moet worden. Er ligt een stuk carbon in de laatste bocht.
Oscar Piastri
Oscar Piastri is uit de auto geklommen en staat in de garage, terwijl de monteurs van McLaren het beeld voor de camera's blokkeren, terwijl er aan de auto gewerkt wordt. Norris eeft momenteel de snelste tijd in handen met een 1.43.747.
Stroeve start McLaren
Max Verstappen staat bovenaan de tijdenlijst na vijf minuten met een 1:46.121. Bij McLaren start het weekend stroef. Oscar Piastri krijgt te horen dat hij niet vol gas mag rijden, terwijl Lando Norris weer naar binnen wordt geroepen, omdat er nog wat onderdelen van zijn auto afgehaald moeten worden.
We zijn begonnen!
We zijn begonnen! De eerste vrije training in Azerbeidzjan is onderweg. Meerdere coureurs komen direct naar buiten voor een aantal verkenningsronden, waaronder Franco Colapinto. De Argentijn leeft al een tijdje in onzekerheid bij het team van Alpine. De prestaties van de jongeling vallen tegen, en een zitje voor het seizoen van 2026 lijkt vooralsnog ver weg.
Weerbericht
Het is momenteel 25 graden Celsius in Bakoe, een aangename temperatuur dus. Het asfalt is inmiddels opgewarmd tot 33 graden Celsius. Dit blijft niet het hele weekend zo. Met name op zaterdagochtend is er kans op neerslag, wat een natte derde vrije training zou kunnen betekenen. Ook zondag belooft het erg bewolkt te worden. Of we dan neerslag kunnen verwachten, is moeilijk te voorspellen. De kans is groot dat het droog blijft, maar de regen hangt constant in de buurt.
Wie is de favoriet?
Max Verstappen won bijna twee weken geleden in Monza op zeer dominante wijze. Kan de Red Bull Racing-coureur op dit stratencircuit zijn goede vorm doorzetten? Of zal het toch weer tussen de coureurs van McLaren gaan wat betreft de overwinning? Wat denk jij?
