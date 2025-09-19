LIVE | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

close global

LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: Norris aan kop, Verstappen op zeven

Jan Bolscher
Goedemorgen en welkom bij ons liveblog! Om 10:30 uur gaat de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van start op het Baku City Circuit. Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen op én naast de baan.

Sorteer op:

3u geleden

11:32

De eerste vrije training zet erop

De eerste vrije training zet erop. Lando Norris eindigt bovenaan de tijdenlijst met een 1:42.704. Max Verstappen blijft steken op de zevende plaats, maar moest zijn laatste snelle ronde dus afbreken. De volledige samenvatting lees je op de website. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Vanmiddag zijn we er weer met de tweede oefensessie! 

Top vijf eerste vrije training 

Norris: 1:42.704

Piastri: 1:43.014 

Leclerc: 1:43.256 

Russell: 1:43.257 

Albon: 1:43.257 

 

3u geleden

11:27

Verstappen verremdt zich

Verstappen was bezig met een goede snelle ronde, maar verremde zich bij de chicane moest zijn ronde afbreken. We hebben nog drie minuten op de klok. 

3u geleden

11:22

Lekke band Hamilton

Lewis Hamilton heeft een lekke band en een kapotte voorvleugel. De Ferrari-coureur heeft de binnenkant van de bocht geraakt. Een opvallend foutje van de zevenvoudig wereldkampioen. 

3u geleden

11:19

Lando Norris

Lando Norris scherpt zijn eigen tijd aan met een 1:42.704, bijna een seconde sneller dan de tijd van Verstappen. Piastri kan nog niet meekomen en klokt een 1:43.863. Maar de Australiër is pas net aan zijn training begonnen. 

3u geleden

11:15

Max Verstappen

Verstappen heeft zijn eigen tijd verbeterd met een 1:43.790 en stijgt daarmee naar de tweede plaats. 

3u geleden

11:14

Eerste rondetijd Piastri

Ook Piastri heeft eindelijk een tijd op het bord, nadat zijn auto kampte met problemen. Een 1:44.852, goed voor de negende stek. 

3u geleden

11:10

We zijn weer onderweg

Met nog twintig minuten te gaan, komen de coureurs massaal weer naar buiten. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was. 

3u geleden

11:01

Weinig actie op de baan

Met nog een half uur op de klok is de baan inmiddels alweer even vrijgegeven, maar zijn er nog geen auto's weer naar buiten gekomen. De top vijf op dit moment: 

Norris: 1:43.747 

Russell: 1:44.150 

Leclerc: 1:44.314

Verstappen: 1.44.370

Tsunoda: 1:44.716 

4u geleden

10:48

We zijn weer onderweg

De baan is weer vrijgegeven. Het was geen stuk carbon, maar een stuk rubber dat losschoot uit de kerbstone, nadat Carlos Sainz er op volle snelheid overheen reed. De marshall van dienst had even wat moeite met het lostrekken van het rubber, maar is daar inmiddels in geslaagd. 

4u geleden

10:44

Rode vlag

We hebben een rode vlag! Er lijkt wat puin om de baan te liggen, dat even opgeruimd moet worden. Er ligt een stuk carbon in de laatste bocht. 

4u geleden

10:43

Oscar Piastri

Oscar Piastri is uit de auto geklommen en staat in de garage, terwijl de monteurs van McLaren het beeld voor de camera's blokkeren, terwijl er aan de auto gewerkt wordt. Norris eeft momenteel de snelste tijd in handen met een 1.43.747. 

4u geleden

10:38

Stroeve start McLaren

Max Verstappen staat bovenaan de tijdenlijst na vijf minuten met een 1:46.121. Bij McLaren start het weekend stroef. Oscar Piastri krijgt te horen dat hij niet vol gas mag rijden, terwijl Lando Norris weer naar binnen wordt geroepen, omdat er nog wat onderdelen van zijn auto afgehaald moeten worden. 

4u geleden

10:32

We zijn begonnen!

We zijn begonnen! De eerste vrije training in Azerbeidzjan is onderweg. Meerdere coureurs komen direct naar buiten voor een aantal verkenningsronden, waaronder Franco Colapinto. De Argentijn leeft al een tijdje in onzekerheid bij het team van Alpine. De prestaties van de jongeling vallen tegen, en een zitje voor het seizoen van 2026 lijkt vooralsnog ver weg. 

4u geleden

10:20

Weerbericht

Het is momenteel 25 graden Celsius in Bakoe, een aangename temperatuur dus. Het asfalt is inmiddels opgewarmd tot 33 graden Celsius. Dit blijft niet het hele weekend zo. Met name op zaterdagochtend is er kans op neerslag, wat een natte derde vrije training zou kunnen betekenen. Ook zondag belooft het erg bewolkt te worden. Of we dan neerslag kunnen verwachten, is moeilijk te voorspellen. De kans is groot dat het droog blijft, maar de regen hangt constant in de buurt. 

4u geleden

10:09

Wie is de favoriet?

Max Verstappen won bijna twee weken geleden in Monza op zeer dominante wijze. Kan de Red Bull Racing-coureur op dit stratencircuit zijn goede vorm doorzetten? Of zal het toch weer tussen de coureurs van McLaren gaan wat betreft de overwinning? Wat denk jij? 

