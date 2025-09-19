LIVE | Eerste vrije training GP van Azerbeidzjan: hoe komt Verstappen uit de startblokken?

Het is momenteel 25 graden Celsius in Bakoe, een aangename temperatuur dus. Het asfalt is inmiddels opgewarmd tot 33 graden Celsius. Dit blijft niet het hele weekend zo. Met name op zaterdagochtend is er kans op neerslag, wat een natte derde vrije training zou kunnen betekenen. Ook zondag belooft het erg bewolkt te worden. Of we dan neerslag kunnen verwachten, is moeilijk te voorspellen. De kans is groot dat het droog blijft, maar de regen hangt constant in de buurt.