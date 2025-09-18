Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen Formule 1, is druk bezig met de voorbereidingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na zijn recente overwinning heeft hij zijn vizier gericht op Bakoe, in de hoop zijn eerdere successen daar te kunnen herhalen. Caroline Garcia, voormalig toptennisster, deelde op Instagram beelden van een ontspannen padel-sessie met Verstappen in Monaco, waar hij woont.

Garcia stopte na de US Open van afgelopen jaar met professioneel tennis, en lijkt te genieten van haar nieuwe levensstijl. Ze was ooit de nummer vier van de wereld, en heeft meer dan 18 miljoen dollar verdiend in haar carrière. Ondanks haar pensioen, heeft ze het afgelopen jaar nog een aardig zakcentje bij elkaar geslagen. In Monaco, de thuisbasis van Verstappen, speelde ze een potje padel met de Nederlander, en deelde haar ervaringen op social media.

Artikel gaat verder onder video

Leuke dagen in Monaco

De beelden van Garcia op Instagram, lieten niet alleen zien hoe er werd gepadeled, maar ook hoe er werd genoten van de haven en van een goed ontbijt met koffie. De voormalig toptennisster noemde haar tijd in Monaco "Leuke dagen in Monaco." Ondertussen is Verstappen druk bezig met zijn racevoorbereidingen, en vastberaden om zijn recente overwinning voort te zetten met een nieuwe zege in Bakoe.

Afscheid van het professionele tennis

Garcia sprak ook openhartig over haar afscheid van het professionele tennis. Zo deelde ze dat ze afhankelijk was van ontstekingsremmers om de pijn in haar schouder weg te kunnen nemen, en dat er verschillende behandelingen nodig waren om haar lichaam in staat te stellen om te blijven spelen. Het biedt een inkijkje in de pijn en moeite die topsporters soms moeten doen om te blijven presteren.

Gerelateerd