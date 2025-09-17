close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in front of FIA-logo

Verstappen is zeer optimistisch, 'problemen bij dopingcontrole' | GPFans Recap

Verstappen is zeer optimistisch, 'problemen bij dopingcontrole' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen blikt positief vooruit op het raceweekend in Azerbeidzjan. Red Bull heeft het normaal gesproken niet makkelijk op het stratencircuit in Bakoe, maar Verstappen verwacht dat het Oostenrijkse team op eigen kracht mee zou moeten kunnen doen voor de zege.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Net binnen

Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'
Tsunoda en Verstappen

Kravitz zag 'triest' moment Verstappen en Tsunoda in Monza: 'Yuki schudde van nee'

  • 9 minuten geleden
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
Windtunnel

Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025

  • 1 uur geleden
  • 14
 Montoya weet het zeker: 'Verstappen vertrekt, zou mij verbazen als dat niet zo is'
Verstappen in F1

Montoya weet het zeker: 'Verstappen vertrekt, zou mij verbazen als dat niet zo is'

  • 1 uur geleden
  • 1
 Revolutie bij Red Bull en Verstappen sinds het vertrek van Horner en de komst van Mekies
Veranderingen bij Red Bull

Revolutie bij Red Bull en Verstappen sinds het vertrek van Horner en de komst van Mekies

  • 2 uur geleden
Verstappen is zeer optimistisch, 'problemen bij dopingcontrole' | GPFans Recap
GPFans Recap

Verstappen is zeer optimistisch, 'problemen bij dopingcontrole' | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
Palmer niet verrast door vorm Antonelli: 'Russell rijdt juist op kampioenschapsniveau'
Kimi Antonelli

Palmer niet verrast door vorm Antonelli: 'Russell rijdt juist op kampioenschapsniveau'

  • Vandaag 16:07
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x