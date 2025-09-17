close global

Australia

Persconferentie Azerbeidzjan: Piastri moet zich melden, Verstappen hoeft niet op te draven

Remy Ramjiawan
Australia

Het raceweekend in Bakoe staat voor de deur, en dat betekent ook dat de mediaverplichtingen van start gaan. Voor de persconferentie in Bakoe hoeven de coureurs van Red Bull Racing niet aanwezig te zijn. Klassementsleider Oscar Piastri is echter wel aanwezig bij het verplichte praatje voor de pers.

Max Verstappen wist de race in Monza te winnen en daarmee zijn derde zege van het jaar bij te schrijven. Daarachter waren de McLarens terug te vinden, wat ook het verhaal van de wedstrijd bepaalde. Lando Norris kwam als tweede over de streep, voor zijn teamgenoot, maar daarvoor was wel een teamorder nodig.

Schema persconferentie Grand Prix van Azerbeidzjan

De persconferentie begint donderdag om 13:30 uur lokale tijd, wat in Nederland 11:30 uur betekent vanwege het tijdsverschil. Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Piastri zitten in de eerste groep. Lance Stroll, George Russell en Liam Lawson zullen zich om 12:00 uur Nederlandse tijd melden bij de pers. Vrijdag om 13:00 uur schuiven de teambazen aan. Jonathan Wheatley, Andrea Stella en Alan Permane zullen daar hun woordje doen.

Donderdag 11:30 uur
Pierre GaslyAlpine
Nico HülkenbergKick Sauber
Oscar PiastriMcLaren

Donderdag 13:00 uur
Lance StrollAston Martin
George RussellMercedes
Liam LawsonRacing Bulls

Vrijdag 13:30 uur
Jonathan WheatleyKick Sauber
Andrea StellaMcLaren
Alan Permane Racing Bulls

