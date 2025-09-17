Persconferentie Azerbeidzjan: Piastri moet zich melden, Verstappen hoeft niet op te draven
Het raceweekend in Bakoe staat voor de deur, en dat betekent ook dat de mediaverplichtingen van start gaan. Voor de persconferentie in Bakoe hoeven de coureurs van Red Bull Racing niet aanwezig te zijn. Klassementsleider Oscar Piastri is echter wel aanwezig bij het verplichte praatje voor de pers.
Max Verstappen wist de race in Monza te winnen en daarmee zijn derde zege van het jaar bij te schrijven. Daarachter waren de McLarens terug te vinden, wat ook het verhaal van de wedstrijd bepaalde. Lando Norris kwam als tweede over de streep, voor zijn teamgenoot, maar daarvoor was wel een teamorder nodig.
Schema persconferentie Grand Prix van Azerbeidzjan
De persconferentie begint donderdag om 13:30 uur lokale tijd, wat in Nederland 11:30 uur betekent vanwege het tijdsverschil. Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Piastri zitten in de eerste groep. Lance Stroll, George Russell en Liam Lawson zullen zich om 12:00 uur Nederlandse tijd melden bij de pers. Vrijdag om 13:00 uur schuiven de teambazen aan. Jonathan Wheatley, Andrea Stella en Alan Permane zullen daar hun woordje doen.
|Donderdag 11:30 uur
|Pierre Gasly
|Alpine
|Nico Hülkenberg
|Kick Sauber
|Oscar Piastri
|McLaren
|Donderdag 13:00 uur
|Lance Stroll
|Aston Martin
|George Russell
|Mercedes
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|Vrijdag 13:30 uur
|Jonathan Wheatley
|Kick Sauber
|Andrea Stella
|McLaren
|Alan Permane
|Racing Bulls
