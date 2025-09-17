Verstappen zeer optimistisch: "Moeten op elk circuit op eigen kracht mee kunnen doen"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen blikt positief vooruit op het raceweekend in Azerbeidzjan. Red Bull heeft het normaal gesproken niet makkelijk op het stratencircuit in Bakoe, maar Verstappen verwacht dat het Oostenrijkse team op eigen kracht mee zou moeten kunnen doen voor de zege.

In Monza wist Verstappen de race te winnen, met een voorsprong van bijna twintig seconden op nummer twee, Lando Norris. Daardoor lijkt Red Bull wellicht het lek boven te hebben, maar Monza is wel een heel specifiek circuit. Ook in Bakoe zijn er lange rechte stukken, maar ook veel haakse bochten op een circuit met hobbels en hoge kerbstones.

Positieve Verstappen in aanloop naar Bakoe

Ondanks die gegeven omstandigheden is Verstappen positief. De Nederlander legt bij Motortime uit: "Ik ben erg optimistisch in Bakoe, de snelle circuits. Ik heb hoop voor Singapore, de enige race die we tot nu toe niet hebben gewonnen. Normaal gesproken hebben we op trage circuits moeite, maar ik denk dat nu alles mogelijk is in deze periode." Daarbij wijst Verstappen naar de racepace in Italië: "Met de snelheid die we hebben laten zien, zouden we op bijna elk circuit op eigen kracht kunnen meedoen."

Finetunen

Hoewel Verstappen positief is, geeft hij eerlijk toe dat de titelstrijd niet meer realistisch is. De Nederlander wil wel met het team werken aan het finetunen van de RB21, want die kennis kan komend jaar wellicht weer van pas komen. "We zijn nog steeds bezig met het verfijnen en perfectioneren van dingen. Als we zo kunnen blijven verbeteren, zou dat fantastisch zijn. Het kampioenschap is al verloren, maar nog een paar overwinningen zouden heel mooi zijn", aldus Verstappen.

