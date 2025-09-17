Red Bull krijgt het lastig in Bakoe door hobbels en kerbstones: ‘Wordt enorm lastig’
Red Bull krijgt het lastig in Bakoe door hobbels en kerbstones: ‘Wordt enorm lastig’
Daar waar Max Verstappen in Monza nog met overmacht wist te winnen, hoeven we zo’n tafereel, volgens Ralf Schumacher, niet in Azerbeidzjan te verwachten. De Duitser wijst nog altijd op de problemen van de RB21, die simpelweg niet goed uit de verf komt op een circuit met veel hobbels en hoge kerbstones.
Aankomend weekend maakt de Formule 1 zich op voor het Baku City Circuit. Hoewel er een aantal rechte stukken zijn, vooral in sector drie, ligt het circuit verder niet in het voordeel van de RB21. Dr. Helmut Marko gaf na de wedstrijd in Italië aan dat Red Bull wellicht op elk circuit mee kan strijden voor de overwinning, maar Schumacher ziet dat toch iets anders.
Bandenvoordeel McLaren
De Duitser vergelijkt Bakoe met Monaco, maar dan op hoge snelheid, waarbij het altijd lastig is om grip te vinden. In de Backstage Boxengasse-podcast legt hij uit: “Dat er weinig grip is, dat is daar altijd wel een beetje een probleem geweest. Dat geldt trouwens ook voor McLaren.” Toch heeft het papaja-oranje team nog altijd een voordeel als het gaat om bandenbeheer, maar in Bakoe ziet hij dat voordeel niet direct. “Het neerleggen van rubber en het opbouwen van grip wordt dit weekend weer een thema.”
Hobbels en kerbstones
De RB21 presteert vaak minder goed op stratencircuits en Schumacher verwacht dit weekend dan ook geen wonderen van Verstappen. “De kerbstones en de hobbels, dat zal voor Max Verstappen en Red Bull weer een dingetje worden. Het wordt enorm lastig, ook als je naar de aerodynamica kijkt. Dit soort circuits blijven moeilijk voor hen,” aldus Schumacher.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen zeer optimistisch: "Moeten op elk circuit op eigen kracht mee kunnen doen"
- 11 minuten geleden
'Directeur communicatie McLaren stapt na drie jaar op'
- 44 minuten geleden
- 2
Red Bull krijgt het lastig in Bakoe door hobbels en kerbstones: ‘Wordt enorm lastig’
- 1 uur geleden
Kelly Piquet deelt nieuwe kiekjes van baby Lily
- 1 uur geleden
'F1 overweegt om aantal sprintraces te verdubbelen en denkt aan reverse grid'
- 2 uur geleden
- 8
Hadjar wil graag teamgenoot Verstappen worden: "Wat een line-up zou dat zijn!"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september