Daar waar Max Verstappen in Monza nog met overmacht wist te winnen, hoeven we zo’n tafereel, volgens Ralf Schumacher, niet in Azerbeidzjan te verwachten. De Duitser wijst nog altijd op de problemen van de RB21, die simpelweg niet goed uit de verf komt op een circuit met veel hobbels en hoge kerbstones.

Aankomend weekend maakt de Formule 1 zich op voor het Baku City Circuit. Hoewel er een aantal rechte stukken zijn, vooral in sector drie, ligt het circuit verder niet in het voordeel van de RB21. Dr. Helmut Marko gaf na de wedstrijd in Italië aan dat Red Bull wellicht op elk circuit mee kan strijden voor de overwinning, maar Schumacher ziet dat toch iets anders.

Artikel gaat verder onder video

Bandenvoordeel McLaren

De Duitser vergelijkt Bakoe met Monaco, maar dan op hoge snelheid, waarbij het altijd lastig is om grip te vinden. In de Backstage Boxengasse-podcast legt hij uit: “Dat er weinig grip is, dat is daar altijd wel een beetje een probleem geweest. Dat geldt trouwens ook voor McLaren.” Toch heeft het papaja-oranje team nog altijd een voordeel als het gaat om bandenbeheer, maar in Bakoe ziet hij dat voordeel niet direct. “Het neerleggen van rubber en het opbouwen van grip wordt dit weekend weer een thema.”

Hobbels en kerbstones

De RB21 presteert vaak minder goed op stratencircuits en Schumacher verwacht dit weekend dan ook geen wonderen van Verstappen. “De kerbstones en de hobbels, dat zal voor Max Verstappen en Red Bull weer een dingetje worden. Het wordt enorm lastig, ook als je naar de aerodynamica kijkt. Dit soort circuits blijven moeilijk voor hen,” aldus Schumacher.

Gerelateerd