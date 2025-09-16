F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
De Formule 1 en de FIA hebben de starttijden van de 24 Grands Prix en de zes sprintraces bekendgemaakt voor het seizoen 2026. De grootste verandering is de Grand Prix van Canada, die voor het Nederlandse publiek een stuk later op de avond begint.
Australië krijgt wederom de eer om het seizoen te openen. Het F1-circus zal na wintertests in Barcelona en Bahrein op vrijdag 6 maart neerstrijken in Melbourne. Normaal gesproken is Bahrein de eerste race van het seizoen, maar net als in 2025 zit de ramadan ook in 2026 in de weg. Monaco is verschoven naar zondag 7 juni en wordt dus niet meer op dezelfde datum verreden als de Indianapolis 500. De Dutch Grand Prix op Zandvoort staat op de planning voor zondag 23 augustus. Emilia-Romagna scoorde geen contractverlenging en moest plaatsmaken voor de kersverse Madring in de hoofdstad van Spanje.
Grands Prix Canada en Texas verplaatst
Normaal gesproken begint de Grand Prix van Canada om 14:00 uur lokale tijd, wat voor West-Europa, waar de Formule 1 de meeste kijkers heeft, om 20:00 uur is. De race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is nu verplaatst naar 16:00 uur lokale tijd en dus naar 22:00 uur voor de Nederlandse fans, zodat het niet samenvalt met de Indianapolis 500. Deze begint om 18:45 uur Nederlandse tijd en duurt meestal 2 à 3 uur. De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, is met een uur verplaatst en zal om 22:00 uur Nederlandse tijd beginnen in plaats van om 21:00 uur.
