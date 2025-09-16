close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
start, russell, verstappen, canada

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

Vincent Bruins
start, russell, verstappen, canada

De Formule 1 en de FIA hebben de starttijden van de 24 Grands Prix en de zes sprintraces bekendgemaakt voor het seizoen 2026. De grootste verandering is de Grand Prix van Canada, die voor het Nederlandse publiek een stuk later op de avond begint.

Australië krijgt wederom de eer om het seizoen te openen. Het F1-circus zal na wintertests in Barcelona en Bahrein op vrijdag 6 maart neerstrijken in Melbourne. Normaal gesproken is Bahrein de eerste race van het seizoen, maar net als in 2025 zit de ramadan ook in 2026 in de weg. Monaco is verschoven naar zondag 7 juni en wordt dus niet meer op dezelfde datum verreden als de Indianapolis 500. De Dutch Grand Prix op Zandvoort staat op de planning voor zondag 23 augustus. Emilia-Romagna scoorde geen contractverlenging en moest plaatsmaken voor de kersverse Madring in de hoofdstad van Spanje.

Grands Prix Canada en Texas verplaatst

Normaal gesproken begint de Grand Prix van Canada om 14:00 uur lokale tijd, wat voor West-Europa, waar de Formule 1 de meeste kijkers heeft, om 20:00 uur is. De race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is nu verplaatst naar 16:00 uur lokale tijd en dus naar 22:00 uur voor de Nederlandse fans, zodat het niet samenvalt met de Indianapolis 500. Deze begint om 18:45 uur Nederlandse tijd en duurt meestal 2 à 3 uur. De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, is met een uur verplaatst en zal om 22:00 uur Nederlandse tijd beginnen in plaats van om 21:00 uur.

Gerelateerd

Formule 1 Formule 1-kalender

Net binnen

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500
Starttijden

F1 maakt starttijden 2026 bekend: Grand Prix Canada verplaatst vanwege Indianapolis 500

  • 20 minuten geleden
Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort
Sprintraces

Formule 1 lanceert flink aangepaste sprintracekalender voor 2026-seizoen met Zandvoort

  • 37 minuten geleden
  • 1
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
Oscar Piastri

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 1 uur geleden
  • 1
 Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel
Nürburgring Langstrecken-Serie

Dit is hoe het plan van Verstappen om zijn Nürburgring-licentie te halen bijna in duigen viel

  • 1 uur geleden
Red Bull-teambaas Mekies hint op terugkeer publiekslieveling in F1-paddock
Terugkeer van een publiekslieveling?

Red Bull-teambaas Mekies hint op terugkeer publiekslieveling in F1-paddock

  • 2 uur geleden
'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'
Red Bull Racing

'Red Bull Racing promoveert 18-jarige coureur naar Formule 1, nieuwe teammaat Verstappen bekend'

  • 3 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Coureurs 2025

Volledige coureurslijst
Ontdek het op Google Play
x