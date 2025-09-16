Kelly Piquet maakt indruk met unieke foto in haar vrije tijd: reacties stromen binnen

Max Verstappen stal afgelopen weekend de show op de Nürburgring, maar ook zijn vriendin Kelly Piquet zette zichzelf in de spotlights. Het 36-jarige model verraste haar volgers met nieuwe beelden van de padelbaan en kreeg daar volop reacties op.

Op haar Instagrampagina deelde Piquet meerdere foto’s in een stijlvolle zwarte sportoutfit: een plooirokje, sportbeha en opgeknoopte blouse van sportmerk Alo. In het bijschrift schreef ze: "De schattige outfits zijn mijn motivatie om te spelen." Haar volgers waren het erover eens dat ze er stijlvol uitzag, al viel de outfit ook op. "Je bent een inspiratie voor velen", geeft een fan aan.

Verbazing over outfit en racket

Niet iedereen was overtuigd van haar kledingkeuze, want de foto’s waren gemaakt in Las Vegas. Een volger grapte: "Volledig zwart dragen in Las Vegas?" Weer een ander merkte op: "Dit is een beetje een aparte kledingkeuze, maar goed." Ook haar racket trok de aandacht: het oranje padelracket met het Unleash The Lion-logo van Verstappen werd direct populair. Een volger reageerde enthousiast: "Zeg me alsjeblieft dat dit ergens te koop is."

