FIA spreekt woorden Wolff tegen: 'Motoren in 2026 gaan geen 400 kilometer per uur halen'
FIA spreekt woorden Wolff tegen: 'Motoren in 2026 gaan geen 400 kilometer per uur halen'
Nikolas Tombazis, technisch directeur bij de FIA en F1, heeft duidelijkheid gegeven over de motoren van 2026 in de koningsklasse na de recente uitspraken van Toto Wolff en Max Verstappen.
Wolff liet weten tegen AMuS dat de motoren van 2026 en daarna wel 400 kilometer per uur kunnen halen. Carlos Sainz kon onder meer de woorden van Wolff niet geloven, terwijl Esteban Ocon en Pierre Gasly het een beetje eng en ook ongeloofwaardig vonden. Verstappen stelde al dat de regels van de FIA het niet toe zullen laten om zo'n hoge snelheid te halen.
FIA reageert op uitspraken Wolff
Tegenover PlanetF1 stelt Tombazis dat de uitspraken van Wolff in ieder geval niet kloppen. "Ik kan je echt verzekeren dat we geen snelheden van 400 kilometer per uur gaan zien. Ik denk eerder dat het een grappig bedoelde opmerking was [van Wolff], en dat hij bedoelde dat het in theorie mogelijk zou zijn als je je daar volledig op focust."
FIA over motoren 2026
Tombazis vervolgt: "Met de manier waarop alle energiemanagementregels werken, zal het niet mogelijk zijn om 400 kilometer per uur te halen. We hebben als FIA veel controle over deze reglementen, en zo nodig kunnen we vanuit veiligheidsperspectief nog verdere maatregelen nemen. We kunnen altijd ingrijpen als dat nodig is, al hebben we er vertrouwen in dat de huidige regels dit soort snelheden onmogelijk maken. Zonder regels zou dat natuurlijk wel altijd kunnen."
Gerelateerd
Net binnen
Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing
- 48 minuten geleden
Fans reageren op nieuws vanuit Viaplay over abonnementen: 'Hebben ze een probleem?'
- 1 uur geleden
- 7
Welke coureurs in F3 maken in 2027 kans op een stoeltje in F1?
- 2 uur geleden
Viaplay komt met goed nieuws: F1-fans besparen tientallen euro's | GPFans News
- 3 uur geleden
- 1
FIA spreekt woorden Wolff tegen: 'Motoren in 2026 gaan geen 400 kilometer per uur halen'
- 3 uur geleden
'Dopingcontrole Verstappen in Monza na pole position duurde bijna anderhalf uur'
- Vandaag 15:04
- 8
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september