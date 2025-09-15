Nikolas Tombazis, technisch directeur bij de FIA en F1, heeft duidelijkheid gegeven over de motoren van 2026 in de koningsklasse na de recente uitspraken van Toto Wolff en Max Verstappen.

Wolff liet weten tegen AMuS dat de motoren van 2026 en daarna wel 400 kilometer per uur kunnen halen. Carlos Sainz kon onder meer de woorden van Wolff niet geloven, terwijl Esteban Ocon en Pierre Gasly het een beetje eng en ook ongeloofwaardig vonden. Verstappen stelde al dat de regels van de FIA het niet toe zullen laten om zo'n hoge snelheid te halen.

FIA reageert op uitspraken Wolff

Tegenover PlanetF1 stelt Tombazis dat de uitspraken van Wolff in ieder geval niet kloppen. "Ik kan je echt verzekeren dat we geen snelheden van 400 kilometer per uur gaan zien. Ik denk eerder dat het een grappig bedoelde opmerking was [van Wolff], en dat hij bedoelde dat het in theorie mogelijk zou zijn als je je daar volledig op focust."

FIA over motoren 2026

Tombazis vervolgt: "Met de manier waarop alle energiemanagementregels werken, zal het niet mogelijk zijn om 400 kilometer per uur te halen. We hebben als FIA veel controle over deze reglementen, en zo nodig kunnen we vanuit veiligheidsperspectief nog verdere maatregelen nemen. We kunnen altijd ingrijpen als dat nodig is, al hebben we er vertrouwen in dat de huidige regels dit soort snelheden onmogelijk maken. Zonder regels zou dat natuurlijk wel altijd kunnen."

