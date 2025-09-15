De Formule 1 gaat haar format steeds verder onder handen nemen in de nabije toekomst, zo liet sportbaas Stefano Domenicali weten. De F1, dat in handen is van het Amerikaanse Liberty Media, ziet dat de sprintweekenden steeds breder omarmt worden en wil dit format dieper integreren in de F1-kalender vanaf 2027, tot grote blijdschap van de Amerikaanse promotors.

Het sprintformat werd in 2021 geïntroduceerd in de Formule 1 en deze nieuwe opzet werd in dat jaar drie keer afgewerkt. Sindsdien is er her en der wat gesleuteld aan de uitvoering van het sprintweekend en is het aantal weekenden verhoogd naar zes. Ook komend seizoen zullen er nog zes sprintweekenden zijn, waaronder eentje op Zandvoort, dat in dat jaar voor het laatst op de F1-kalender staat. Maar als het aan de machthebbers ligt, wordt er vanaf 2027 een nieuwe ingrijpende wijziging doorgevoerd. Domenicali vertelde recentelijk al dat men het aantal sprintweekenden verder wil ophogen. Nu de nieuwe weekendindeling breed omarmd wordt, meerwaarde biedt en daarnaast meer spektakel geeft, gaat de FOM met de FIA en de teams in gesprek om in 2027 tien sprintweekenden te organiseren. De Amerikaanse promotors zijn blij met deze ontwikkeling.

Amerikaanse F1-promotors blij met meer sprintweekenden

Bobby Epstein, medeoprichter en managing partner van het Circuit of the Americas in Austin, waar volgende maand bij de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw een sprintrace op het programma staat, is blij met de koers die Liberty Media vaart en is ervan overtuigd dat het format veel toevoegt voor zowel promotors als de fans. "Het geeft simpelweg meer waarde aan het ticket, en daarvoor zijn we dankbaar", aldus Epstein tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik weet niet of het heeft geleid tot veel meer kaartverkoop, maar de fans lijken het steeds meer te waarderen. In het begin werd het niet meteen gezien als een aantrekkelijk extraatje en zorgde het ook niet direct voor meer verkoop. Maar het verhoogt de waarde van een weekendkaart en geeft mensen meer, en dat waarderen we altijd. We willen zoveel mogelijk entertainment bieden gedurende het weekend."

Grand Prix van Miami ook blij met sprintraces in F1

Ook Tyler Epp, directeur van de Grand Prix van Miami, is blij met het sprintformat. Epp was voorheen ietwat sceptisch, maar zag met eigen ogen hoe de Sprint in Miami in 2024 voor duidelijk meer bezoekers zorgde op zaterdag. "Ik zat fout met de sprintrace. Ik maakte me zorgen of het wel echt meerwaarde had, maar ik kon er niet verder naast zitten", zei Epp eind vorig jaar. "De feedback en de data toonden aan dat de bezoekcijfers van de zaterdag omhooggingen, en dat fans vroeg naar het circuit kwamen voor de sprintrace."

