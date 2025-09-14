Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek | GPFans News
Verstappen foutloos in Nürburgring-debuut en pakt eerste plek | GPFans News
Hoewel er dit weekend geen race is, heeft Max Verstappen toch in een auto gezeten. Hij maakte namelijk zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie.
