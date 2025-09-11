Welke talenten in F2 maken kans op stoeltje in F1 voor seizoen 2026 of 2027?

In F2 vinden we veel talentvolle coureurs terug die in de toekomst mogelijk zich bij Max Verstappen zullen voegen in F1. Welke talenten zitten dicht tegen een plek in de koningsklasse aan?

Vorig jaar bleek dat presteren in F2 wel degelijk kan zorgen voor een promotie naar F1. Denk aan Oliver Beaman, Andrea Kimi Antonellli, Isack Hadjar, Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto die recent promotie hebben gemaakt naar de Formule 1. De realiteit is echter ook dat er in de jaren daarvoor niet veel F2-coureurs zijn gepromoveerd naar de koningsklasse. Volgend jaar lijkt er, op wellicht bij Racing Bulls en Alpine na, geen plek te gaan zijn in F1, waardoor de focus op 2027 zal moeten voor veel coureurs. Welke coureurs die nu in F2 rijden, zijn interessant?

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad is waarschijnlijk de meest bekende naam die momenteel in F2 actief is. Lindblad maakt kans om, mocht Yuki Tsunoda vertrekken bij Red Bull en Isack Hadjar promotie maken, naar F1 te gaan en naast Liam Lawson bij Racing Bulls terecht te komen. De Brit staat bekend als een groot talent, maar doet in F2 niet echt mee om de titel. Lindblad heeft 101 punten verzameld, terwijl de kampioenschapsleider met nog drie races te gaan 174 punten heeft. De titel lijkt er niet in te zitten, maar een plekje in F1 is zeker nog niet uitgesloten voor 2026.

Luke Browning

Luke Browning is een talent van Williams die al een paar keer actief is geweest in vrije trainingen in F1 en ook in het F2-kampioenschap serieus meedoet om de titel door maar 21 punten achterstand te hebben op de kampioenschapsleider. De kans is echter pas in 2027 aanwezig om naar F1 te gaan als het gaat om een stoeltje bij Williams, maar Browning is zeker een coureur om in de gaten te houden.

Jak Crawford

Dan Jak Crawford, voormalig talent van Red Bull en nu talent van Aston Martin. Voor Crawford geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Browning: een pad richting F1 lijkt pas in 2027 te gaan ontstaan als Fernando Alonso en Lance Stroll geen contract meer hebben. Crawford kent een prima seizoen in F2 met een vierde plaats in het kampioenschap (137 punten) en nog een kleine kans op de titel. Crawford zal echter concurrentie gaan hebben van Yuki Tsunoda (connectie met Honda) en wellicht zelfs Max Verstappen als Aston Martin in het nieuwe tijdperk goed blijkt te presteren.

Alex Dunne

Voor alle coureurs die momenteel in F2 actief zijn, is het pad richting F1 voor Alex Dunne waarschijnlijk het meest ingewikkeld. De Brit is onderdeel van de opleiding van McLaren, waar ze momenteel met Oscar Piastri en Lando Norris nog jaren goed lijken te zitten. Dit betekent dat Dunne het voorbeeld van Bortoleto zal moeten volgen: als talent van McLaren overstappen naar F1 richting een ander team. Voor 2026 is alleen Alpine wellicht een optie, maar verder zal Dunne vooral naar 2027 moeten kijken. Voor nu is F2 de focus, waarin hij vijfde staat met 124 punten.

Leonardo Fornaroli

Dan Leonardo Fornaroli, waar wellicht niet genoeg over wordt gesproken. De Italiaan doet wat Bortoleto in de voorgaande twee jaar heeft gedaan: eerst in F3 kampioen worden en een jaar later in F2. Fornaroli is nog geen kampioen, maar heeft wel met nog drie races te gaan 21 punten voorsprong op de eerdergenoemde Browning. In tegenstelling tot Bortoleto, die na zijn kampioenshap in F3 coureur van McLaren werd, heeft Fornaroli nog geen team waar hij onderdeel van is als het gaat om een opleiding. Dit betekent dat Fornaroli ook niet aan een team vastzit en hij dus de ruimte heeft mocht er een kans komen in F1. Met (mogelijk) twee titels op zak kan dit wel een snel het geval zijn.

