Max Verstappen heeft gewaarschuwd dat niet alleen de nieuwe motor, die het team vanaf 2026 zelf gaat bouwen, goed moet zijn en beslissend gaat zijn in de race om met Red Bull Racing volgend jaar meteen weer voorin te zitten.

In gesprek met Motorsport.com stelt Verstappen dat ook hij geen glazen bol heeft om te weten wie er in 2026 goed en slecht voor de dag gaan komen met de nieuwe motor en auto. “Het is zeker een groot vraagteken, maar eerlijk gezegd denk ik dat er op dit moment niet veel mensen zijn die kunnen zeggen: ‘Ja, we gaan echt heel goed worden’. Je hebt geen garanties. Ik weet dat het een grote uitdaging is wat we doen, ook met het meebrengen van onze eigen motor, maar het is ook een behoorlijk spannende uitdaging."

Verstappen over eigen motoren Red Bull

Verstappen is blij dat Red Bull vanaf 2026 een eigen motor heeft en stelt dat dit grote voordelen heeft ten opzichte van veel andere teams. "Het geeft ons ook de beste kans om competitief te zijn in plaats van afhankelijk te zijn van een andere autofabrikant die ons een motor wil leveren." Ook Ferrari, Mercedes, Audi en Aston Martin zullen met hun eigen motor in 2026 deelnemen aan F1. Alpine, Haas, Cadillac (eerste twee jaar), Williams, McLaren en Racing Bulls gebruiken allemaal motoren van andere fabrikanten (vooral Ferrari en Mercedes).

Verstappen wil ook goede auto zien

Verstappen geeft echter ook toe dat het niet alleen de motor gaat zijn die bepalend is in wie er in het nieuwe tijdperk snel gaan zijn. Ook het aerodynamische pakket moet op orde zijn. "De regels zijn zo complex dat de motor natuurlijk superbelangrijk zal zijn, maar je moet er ook voor zorgen dat je een goede auto bouwt. Ik denk dat de eerste paar races voor iedereen een grote uitdaging zullen zijn om alles goed op elkaar af te stemmen, van de krachtbron tot de auto en het gedrag in het algemeen, dus hopelijk levert dat een aantal interessante races op.”

