Cadillac was in eerste instantie van plan om een ervaren coureur en een jonge coureur te kiezen als rijdersduo voor 2026, het eerste seizoen in F1 voor het nieuwe team. Door Sergio Pérez kwam daar toch verandering in.

CEO Dan Towriss was, in gesprek met Sky Sports, duidelijk over de gesprekken die werden gevoerd met Pérez en de vragen die tijdens de gesprekken werden gesteld. "Wil je weer racen? Waar bevond hij zich in zijn carrière? Wat waren zijn ambities? En was hij enthousiast over het project? Wat wilde hij bereiken? Wat had hij nog te bewijzen in zijn loopbaan?"

Towriss stelt dat de gesprekken Cadillac ervan hebben overtuigd dat Pérez naast Bottas, waar volgens Towriss minder twijfels over waren, de juiste keuze was in plaats van een jonge coureur. "Tijdens dat gesprek kwam zijn ervaring echt naar voren. Hij sloeg de spijker op z'n kop. We gingen weg met veel enthousiasme over zijn kandidatuur. Ik denk dat we voor dat gesprek nog vooral naar een jongere coureur keken. Maar hij was fantastisch. Zijn ervaring maakte echt het verschil met degenen die nog nooit een Formule 1-zitje hebben gehad."

Pérez terug in F1

Pérez heeft natuurlijk een lang verleden in F1 bij meerdere teams, waaronder Sauber, Mercedes McLaren, Force India en Racing Point. In 2020 kon hij Red Bull overtuigen om, na jaren voor een jonge coureur naast Max Verstappen te zijn gegaan, van hun plan af te wijken en voor een ervaren coureur te kiezen. In 2021 en 2022 pakte dit goed uit, terwijl in 2023 en zeker 2024 de prestaties van de Mexicaan minder werden. Eind 2024 nam Red Bull dan ook afscheid van Pérez, waarna hij in 2025 niet actief was in F1 en eigenlijk überhaupt niet heeft geracet. Hier gaat dus in 2026 weer verandering in komen dankzij een meerjarig contract bij Cadillac.

