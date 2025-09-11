Tost weet waarom Tsunoda nog niet slaagt bij Red Bull: 'Als hij dat een beetje meer had'
Franz Tost, voormalig teambaas van het zusterteam van Red Bull Racing, stelt dat er een duidelijke reden is waarom Yuki Tsunoda als teamgenoot van Max Verstappen geen progressie boekt tot nu toe.
Tsunoda kreeg, nadat Liam Lawson begin 2025 zijn kans kreeg en deze niet greep, na jaren afwachten zijn kans om als teamgenoot van Verstappen aan de slag te gaan bij Red Bull. Deze kans kreeg hij met een aflopend contract, waardoor de druk meteen aanwezig was. Tsunoda heeft tot nu toe, na een aardig begin met drie keer een top tien in de eerste vier races, het vrij lastig gehad. Zeker op zaterdag heeft de Japanner het lastig om in Q3 te komen, iets wat hem in Zandvoort en Monza overigens de afgelopen twee weken wel is gelukt. Helmut Marko stelde dat Tsunoda nog tot de race in Mexico krijgt om zich te laten zien, met Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Lawson die wachten op hun kans.
Tost over Tsunoda
Tegenover Servus TV zegt de voormalig teambaas van Tsunoda dat het probleem van Tsunoda wellicht is dat hij nu bij Red Bull, meer dan wellicht in F3, F2 en bij Racing Bulls, door de auto wordt uitgedaagd. "Yuki is van nature erg snel, maar misschien is dat ook juist een deel van het probleem. In de juniorklassen liet hij altijd indrukwekkende prestaties zien, zowel in de Formule 3 als de Formule 2. Alles leek hem toen vrij gemakkelijk af te gaan. En ik heb hem altijd gezegd: 'Yuki, in de Formule 1 moet je hard werken.'"
Tost: 'Tsunoda heeft genoeg talent, maar niet ijverig genoeg'
Tost stelt dat, als Tsunoda wat meer tijd zou willen steken in de autosport en minder in andere dingen, hij succesvoller zou zijn. "Als ik een halve tot een hele seconde langzamer ben dan mijn teamgenoot, dan blijf ik dag en nacht in de paddock of duik ik in de data tot ik snap waarom ik langzamer ben. Dat is het niveau waar Yuki nog naartoe moet groeien. Hij is getalenteerd, maar helaas niet ijverig genoeg, niet hardwerkend genoeg, om dat tekort te compenseren. Het ligt nu in zijn eigen handen of hij zich verder ontwikkelt of niet. Hij moet zijn niveau echt omhoog brengen."
