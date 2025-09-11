Is Verstappen straks de eerste Formule 1-coureur die zelf naar de races vliegt?
Is Verstappen straks de eerste Formule 1-coureur die zelf naar de races vliegt?
In een post op social media heeft Honda, de motorpartner van Red Bull Racing, een aantal foto's gedeeld van Max Verstappen achter de stuurknuppel van de nieuwe HondaJet Elite II. Of de Nederlander daadwerkelijk het toestel heeft bestuurd, lijkt onwaarschijnlijk, maar de connectie met de Red Bull-coureur zorgt natuurlijk voor veel enthousiasme onder fans.
De HondaJet Elite II is een van de meest geavanceerde privéjets ter wereld. Met een kruissnelheid van meer dan 780 kilometer per uur en een bereik van bijna 2.900 kilometer, biedt het toestel interessante mogelijkheden voor zowel Europese als Amerikaanse vluchten. De aerodynamica is verbeterd en snufjes zoals de Garmin G3000-suite en een automatisch landingssysteem, maken het toestel tot een waar technologisch wonder.
HondaJet Elite II - Interieur
Het interieur van de Elite II is ontworpen met luxe en comfort in gedachten. Zo is de cabine stil, zijn de stoelen verstelbaar en is er een afgesloten toilet aanwezig. Verschillende interieurthema's zorgen voor een moderne uitstraling, terwijl automatische ground spoilers voor een grotere operationele flexibiliteit zorgen.
Verstappen en privéjets
Verstappen is geen onbekende in de wereld van de luxe jets. De Nederlander heeft een Dassault Falcon 8X in zijn bezit. Een indrukwekkend toestel met een bereik van bijna 12.000 kilometer. Hiermee kan hij moeiteloos intercontinentale vluchten maken, wat gezien zijn drukke reisschema tussen de Grands Prix en andere verplichtingen, absoluut geen overbodige luxe is.
HondaJet Elite II
Met de onthulling van de HondaJet Elite II heeft de wereld van luxe privéjets er weer een stap vooruit gezet. Of de Limburger in de toekomst vaker achter de stuurknuppel van deze geavanceerde jet zal plaatsnemen, is nog even de vraag, maar de mogelijkheden zijn er in ieder geval. Op social media wordt er in ieder geval druk gespeculeerd over dat Verstappen mogelijk zijn vliegpapieren gaat halen. "Dan zal het vliegtuig in ieder geval nog harder gaan", leest het onder andere.
