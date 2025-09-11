Gabriel Bortoleto heeft in de podcast 'Beyond the Grid' gesproken over zijn relatie met Max Verstappen. De rookie prijst de eerlijkheid en oprechtheid van de viervoudig wereldkampioen, die volgens de Braziliaan soms verkeerd begrepen wordt door zijn directe manier van communiceren.

Bortoleto en Verstappen werken onder meer samen in het simracen namens Team Redline en hebben daardoor een goede band opgebouwd. Bortoleto prijst Verstappen om zijn openheid en eerlijkheid. "Ja, recht voor z’n raap. Niet nep, hij is volledig zonder façade. Wat hij voor de camera’s is, is hij ook daarbuiten. Misschien zien mensen niet altijd de goede kant van hem, omdat hij zo direct is dat mensen hem soms wat als een schurk neerzetten. Maar hij is niet echt zo. Hij heeft een heel goed hart, helpt mensen en helpt mij. Hij is gewoon wie hij is."

Bortoleto over mogelijke rivaliteit en toekomst met Verstappen

Met Sauber dat in de toekomst als een fabrieksteam van Audi door het leven zal gaan, vraagt Bortoleto zich af of er dan iets zou veranderen als ze ooit kampioenschaprivalen zouden worden. "Hij zal me waarschijnlijk geen tips meer geven als we onderling strijden. Maar dat is normaal. Het is ons werk en dat is wat we doen. Ik ben ervan overtuigd dat we dan nog steeds respectvol met elkaar om zouden gaan, als vrienden. Ik denk niet dat we nog zoveel samen zouden oefenen als we nu doen, want ik wil niet dat hij bepaalde dingen ziet en vice versa."