Tsunoda en zijn eenzame gevecht naast Verstappen bij Red Bull Racing

Yuki Tsunoda krijgt, na jarenlang te hebben moeten wachten bij het zusterteam, in 2025 de kans om zich echt te laten zien als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner heeft het lastig en vecht voor zijn toekomst bij Red Bull Racing, een gevecht dat hij wellicht al heeft verloren.

Honda was al vroeg in de carrière van Tsunoda geïnteresseerd in de diensten van de Japanner. Tsunoda slaagde in 2016 uiteindelijk voor de Suzuka Circuit Racing School van Honda. Daarvoor had Tsunoda al naam gemaakt in het karten, waar hij van 2006 tot en met 2016 actief in was. Hij won veel races en stond daar bekend als een groot Aziatisch talent. Na seizoenen in de Japanse F4 (2016, 2017 en 2018), waar hij meerdere keren kampioen werd, mocht hij in 2019 debuteren in F3 namens Jenzer Motorsport. Dit deed hij met een negende plaats en een zege. In 2020 ging hij vervolgens naar F2 om daar namens Carlin derde te worden in het kampioenschap met drie zeges en 200 punten.

Tsunoda maakt debuut in F1

In 2021 mocht hij van Red Bull en Honda vervolgens zijn debuut in F1 maken namens AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. De Japanner maakte af en toe indruk, maar liet met onder meer foutjes, straffen en gefrustreerde boardradio's ook zien dat er nog veel ruimte voor verbetering was en de controle ontbrak. Met 32 punten werd hij veertiende in het kampioenschap. In 2022 ging het nog wat slechter, want toen scoorde hij maar 12 punten en werd hij zeventiende. Vervolgens begon hij de stijgende lijn bij het zusterteam van Red Bull te vinden.

Tsunoda zet stijgende lijn in

Tsunoda werd in 2023 volwassener in zijn reacties en boardradio's, maakte minder foutjes en kreeg minder strafpunten achter zijn naam. Ook de resultaten werden beter, want met een veertiende plats en zeventien punten scoorde hij beter dan in het jaar daarvoor. In 2024 kende hij zijn beste seizoen in F1 tot nu toe met dertig punten en vooral een twaalfde plaats bij de coureurs. In de tussentijd was het afwachten wanneer Tsunoda zijn kans bij Red Bull kreeg naast Verstappen.

Red Bull kiest niet voor Tsunoda

Dat de keuze in 2021 bij Red Bull nog niet op Tsunoda viel, was logisch gezien zijn eigen prestaties en die van Alexander Albon en Pierre Gasly als jonge coureurs bij Red Bull de jaren daarvoor. Red Bull ging voor de ervaring van Sergio Pérez, iets wat vooral in 2021 en 2022 goed uit zou pakken. Vanaf 2023 begonnen de prestaties van Pérez minder te worden, maar eind 2023 besloot Red Bull niet Tsunoda te promoveren maar toch nog een seizoen met Pérez verder te gaan. Terwijl Tsunoda zich prima liet zien bij Visa Cash App RB, presteerde Pérez dat seizoen vervolgens dramatisch. Met als gevolg dat hij eind 2024 werd ontslagen door Red Bull. Zelfs toen viel de keuze echter niet op Tsunoda, maar op teamgenoot Liam Lawson.

Tsunoda krijgt in 2025 eindelijk zijn kans

Vervolgens bleek Lawson tijdens de eerste twee races dramatisch te presteren en totaal niet klaar te zijn voor een stoeltje bij Red Bull Racing. Na twee races was het moment voor Tsunoda dan eindelijk daar: hij kreeg de promotie waar hij al jaren op aan het jagen was. Het ongelukkige was wel dat Tsunoda die promotie zou maken op het moment dat de auto van Red Bull voor het eerst in jaren totaal niet goed genoeg was (voor normale coureurs) om stabiel voorin mee te kunnen doen. Alleen Verstappen kreeg en krijgt de RB20 en RB21 onder controle.

Dit blijkt ook wel uit de resultaten van Tsunoda tot nu toe: P12, P9, DNF, P10, P10, P17, P13, P12, P16, P15, P13, P17, P9 en P13. In totaal haalde Tsunoda dus vier keer punten, waaronder in drie van zijn eerste vier races. Daar waar het begin aardig was, zakte hij daarna flink weg. Dit kwam vooral dankzij de kwalificaties, waar Tsunoda de upgrades miste die Verstappen wel had (omdat Tsunoda tijdens het eerste weekend met die upgrades was gecrasht). Vaak was het na Q1 of Q2 al klaar en was hij vervolgens op zondag kansloos.

Tweede seizoenshelft Tsunoda

Tsunoda heeft, zo stelde Helmut Marko, tot de Grand Prix van Mexico om zich te laten zien voor 2026. De tweede seizoenshelft is Tsunoda begonnen met een aardige negende plaats in Nederland en een dertiende plaats in Italië waar hij door een incident met Lawson weg zou zakken omdat de auto schade had. Dit waren ook de eerste twee weekenden dat hij de upgrades bij de vloer tot zijn beschikking had. Tsunoda is dus redelijk begonnen aan de tweede seizoenshelft, maar zal meer nodig hebben om volgend jaar zijn stoeltje te behouden. Ondertussen doen Lawson en vooral Isack Hadjar het namelijk erg goed en wacht Arvid Lindblad op zijn kans.

De druk ligt er vol op bij Tsunoda, die een aflopend contract heeft en ook in verband wordt gebracht met Aston Martin vanwege hun samenwerking met Honda vanaf 2026. Waar de toekomst van Tsunoda ligt, zal vooral af gaan hangen wat hij tijdens de volgende vier races gaat laten zien. De kans dat dit ineens veel beter gaat zijn dan de afgelopen twee weekenden, lijkt klein gezien de prestaties van Tsunoda zelf en van de auto. Het zou zuur zijn voor de Japanner, die na jaren wachten eindelijk zijn kans heeft gekregen en vervolgens in een lastige auto waarschijnlijk zijn kans in rook op ziet gaan.

