close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, socials

Verstappen viert Monza-zege met stop bij hele bijzondere pizzatent

Verstappen viert Monza-zege met stop bij hele bijzondere pizzatent

Remy Ramjiawan
Verstappen, socials

Max Verstappen moest er bijna vier maanden op wachten, maar afgelopen zondag stond hij voor de 66e keer op de hoogste trede van het podium. De Nederlander was uiteraard blij met zijn zege en bracht kort na zijn overwinning een bezoek aan een wel heel bijzondere pizzatent.

Waar de race in Monza vorig jaar nog tot de dieptepunten behoorde, verliep het dit jaar compleet anders. Red Bull begon het weekend sterk, al zette Ferrari in de openingssessie de snelste tijd neer. Ook de McLarens waren opnieuw bijzonder snel, maar tijdens de kwalificatie bleek Verstappen het snelste rondje te hebben gereden. In de race verloor hij kortstondig de leiding, nadat hij zijn plek moest teruggeven aan Norris wegens het afsnijden van de chicane. In ronde 4 heroverde de Nederlander echter de koppositie, waarna hij onbedreigd naar de overwinning reed.

Verstappen bezoekt bijzondere pizzatent

In Monza was PizzAut een van de tentjes die in de paddock voor het eten zorgden. De pizzeria wordt gerund door personeel met autisme. Na zijn overwinning bracht Verstappen een bezoek aan het kraampje, wat op veel lof kon rekenen. “Verstappen viert zijn overwinning met de jongens van PizzAut, die drie dagen lang in de paddock van de GP van Monza hebben gewerkt. Een foto vol respect van de kampioen voor dit Italiaanse project, dat momenteel de wereld rondgaat,” zo schrijft het bedrijf onder de foto.

Gerelateerd

Net binnen

Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'
Audi F1

Audi F1-deal officieel: 'Dit partnerschap brengt twee iconische merken samen'

  • 16 minuten geleden
Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'
Antonelli toekomst

Contracttheorie: Komt er een Verstappen–Antonelli-duo bij Mercedes? 'Unieke kans'

  • 39 minuten geleden
Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'
Ben Sulayem

Ben Sulayem bevestigt herkiesbaarheid als FIA-president: 'Veel gedaan, meer te doen'

  • 1 uur geleden
  • 8
 Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren:
GP Italië

Verstappen als voorbeeld genomen na 'pussygedrag' McLaren: "Hij maakt het meteen helder"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Hilariteit bij Vandaag Inside: 'Dat hoofd van Robert Doornbos!'
Vandaag Inside

Hilariteit bij Vandaag Inside: 'Dat hoofd van Robert Doornbos!'

  • 1 uur geleden
  • 5
 Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië
Zege op Monza

Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
200.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • Gisteren 15:11
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x