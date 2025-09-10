Verstappen viert Monza-zege met stop bij hele bijzondere pizzatent

Max Verstappen moest er bijna vier maanden op wachten, maar afgelopen zondag stond hij voor de 66e keer op de hoogste trede van het podium. De Nederlander was uiteraard blij met zijn zege en bracht kort na zijn overwinning een bezoek aan een wel heel bijzondere pizzatent.

Waar de race in Monza vorig jaar nog tot de dieptepunten behoorde, verliep het dit jaar compleet anders. Red Bull begon het weekend sterk, al zette Ferrari in de openingssessie de snelste tijd neer. Ook de McLarens waren opnieuw bijzonder snel, maar tijdens de kwalificatie bleek Verstappen het snelste rondje te hebben gereden. In de race verloor hij kortstondig de leiding, nadat hij zijn plek moest teruggeven aan Norris wegens het afsnijden van de chicane. In ronde 4 heroverde de Nederlander echter de koppositie, waarna hij onbedreigd naar de overwinning reed.

Verstappen bezoekt bijzondere pizzatent

In Monza was PizzAut een van de tentjes die in de paddock voor het eten zorgden. De pizzeria wordt gerund door personeel met autisme. Na zijn overwinning bracht Verstappen een bezoek aan het kraampje, wat op veel lof kon rekenen. “Verstappen viert zijn overwinning met de jongens van PizzAut, die drie dagen lang in de paddock van de GP van Monza hebben gewerkt. Een foto vol respect van de kampioen voor dit Italiaanse project, dat momenteel de wereld rondgaat,” zo schrijft het bedrijf onder de foto.

