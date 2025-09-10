Johnny Herbert vond het mooi om de emotie van Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Monza te zien. Volgens de voormalig FIA-steward is de Nederlander inmiddels een volwassen familieman.

Max Verstappen won afgelopen zondag de Grand Prix van Monza op dominante wijze. In de openingsfase rekende de viervoudig wereldkampioen af met Lando Norris, waarna hij aan de horizon verdween. Vanwege de performance van Red Bull Racing dit jaar sprak Verstappen eerder nog uit te verwachten dit jaar geen race meer te winnen. Tijdens het vieren van de overwinning, onder andere samen met partner Kelly Piquet, was de emotie dan ook zichtbaar. En dat is volgens Johnny Herbert een heel goed teken.

Bijzondere overwinning voor Verstappen

"Ik had het er na afloop van de race met mijn vrouw over", klinkt het bij Adventure Gamers. "Het lijkt erop dat er een familie-kant naar boven komt: een gevoel van hoe belangrijk familie is in zijn leven. De relatie die hij heeft met zijn stiefdochter Penelope is fantastisch, en nu heeft hij ook zijn eigen kleintje. Het is een andere kant van hem en samen met zijn relatie met Kelly, denk ik dat hij in een hele positieve manier volwassen aan het worden is. Die emotie was... Hij dacht dat het niet meer zou gebeuren. En toen gebeurde het in Monza, op een circuit dat heel speciaal is voor ons als coureurs vanwege de geschiedenis, de Tifosi en de bubbel die over dat weekend hangt."

Een echte familieman

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Na een weekend zoals dit, is het goed om die kant van Max en die emotie te zien. Hij is een goede gast. Hij heeft briljante humor. Hij is een heel betrokken persoon naast het circuit en het is mooi om die emotie te zien. We zagen die emotie ook toen hij zijn eerste wereldkampioenschap won, maar dit is anders voor mij: de volwassenheid van het hebben van een gezin brengt hele positieve emoties."

