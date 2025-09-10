Familieman Verstappen geprezen om volwassenheid: "Heel mooi om die emotie te zien"
Familieman Verstappen geprezen om volwassenheid: "Heel mooi om die emotie te zien"
Johnny Herbert vond het mooi om de emotie van Max Verstappen na afloop van de Grand Prix van Monza te zien. Volgens de voormalig FIA-steward is de Nederlander inmiddels een volwassen familieman.
Max Verstappen won afgelopen zondag de Grand Prix van Monza op dominante wijze. In de openingsfase rekende de viervoudig wereldkampioen af met Lando Norris, waarna hij aan de horizon verdween. Vanwege de performance van Red Bull Racing dit jaar sprak Verstappen eerder nog uit te verwachten dit jaar geen race meer te winnen. Tijdens het vieren van de overwinning, onder andere samen met partner Kelly Piquet, was de emotie dan ook zichtbaar. En dat is volgens Johnny Herbert een heel goed teken.
Bijzondere overwinning voor Verstappen
"Ik had het er na afloop van de race met mijn vrouw over", klinkt het bij Adventure Gamers. "Het lijkt erop dat er een familie-kant naar boven komt: een gevoel van hoe belangrijk familie is in zijn leven. De relatie die hij heeft met zijn stiefdochter Penelope is fantastisch, en nu heeft hij ook zijn eigen kleintje. Het is een andere kant van hem en samen met zijn relatie met Kelly, denk ik dat hij in een hele positieve manier volwassen aan het worden is. Die emotie was... Hij dacht dat het niet meer zou gebeuren. En toen gebeurde het in Monza, op een circuit dat heel speciaal is voor ons als coureurs vanwege de geschiedenis, de Tifosi en de bubbel die over dat weekend hangt."
Een echte familieman
De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Na een weekend zoals dit, is het goed om die kant van Max en die emotie te zien. Hij is een goede gast. Hij heeft briljante humor. Hij is een heel betrokken persoon naast het circuit en het is mooi om die emotie te zien. We zagen die emotie ook toen hij zijn eerste wereldkampioenschap won, maar dit is anders voor mij: de volwassenheid van het hebben van een gezin brengt hele positieve emoties."
Gerelateerd
Net binnen
Toto Wolff waarschuwt voor Red Bull-project: 'Het is als het beklimmen van de Mount Everest'
- 17 minuten geleden
Ecclestone ziet hypocrisie na teamorder McLaren: "Is het eerlijk voor Piastri? Nee"
- 35 minuten geleden
Familieman Verstappen geprezen om volwassenheid: "Heel mooi om die emotie te zien"
- 57 minuten geleden
Nieuwe topman Renault maakt duidelijk: "We blijven nog heel lang in F1"
- 1 uur geleden
Tot wanneer staat elke Grand Prix nog onder contract in de Formule 1?
- 2 uur geleden
- 4
Windsor zag 'belachelijke straf' Verstappen, Russell verrast door RB21 | GPFans Recap
- Gisteren 21:48
- 1
Veel gelezen
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- Gisteren 15:11
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus