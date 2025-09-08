Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
Het Europese deel van de Formule 1-kalender zit erop, en dat betekent dat het hele circus binnenkort afreist naar Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. En bij een andere tijdzone, komt ook een licht afwijkend tijdschema kijken.
De zeventiende ronde van het Formule 1-seizoen 2025 wordt verreden in de straten van Bakoe. Het Baku City Circuit voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt en telt in totaal twintig bochten. De Grand Prix wordt op zondag 21 september over 51 ronden verreden. Het baanrecord qua snelste raceronde staat nog altijd op naam van Charles Leclerc. De Monegask zette in 2019 een 1:43.009 op het bord, een tijd die nog altijd niet is verbeterd. Azerbeidzjan staat sinds 2016 op de Formule 1-kalender, al werd de eerste editie nog verreden onder de naam de Grand Prix van Europa.
Baku City Circuit
Het circuit gelegen in de Kaukasus heeft de afgelopen jaren meer dan eens het decor gevormd voor een interessante race. Het lange rechte stuk biedt tal van inhaalmogelijkheden, terwijl in de bochtige sectoren van de baan de muren ontzettend dichtbij staan. Door de variërende lay-out biedt het raceweekend waar mogelijk voor verschillende teams. Het wordt daarom interessant om te zien of Red Bull Racing en Max Verstappen de sterke start van de tweede seizoenshelft hier door kunnen zetten, of dat het toch weer McLaren is dat domineert.
Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
In Bakoe is het twee uur later dan in Nederland, maar desalniettemin worden de sessies hier juist vroeger verreden dan normaal. Het raceweekend wordt afgetrapt op vrijdag 19 september. Om 10:30 uur is het dan tijd voor de eerste vrije training, waarna het om 14:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. De zaterdag, 20 september, wordt om 10:30 uur afgetrapt met de derde en laatste oefensessie. Om 14:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op zondag 21 september om 13:00 uur verreden.
Vrijdag 19 september
10:30 uur: eerste vrije training
14:00 uur: tweede vrije training
Zaterdag 20 september
10:30 uur: derde vrije training
14:00 uur: kwalificatie
Zondag 21 september
13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan
