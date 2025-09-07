De teamorders van het Formule 1-team van McLaren tijdens de Grand Prix van Monza hebben de tongen op social media behoorlijk los gemaakt. Niet veel mensen begrijpen de beslissing van de Britse grootmacht.

Max Verstappen was zondag oppermachtig in Monza, maar tussen de auto's van McLaren ging het er spannend aan toe. Lando Norris lag de hele race voor teammaat en titelrivaal Oscar Piastri, maar een slechte pitstop voor de Brit bracht hem de tweede plaats. Het team van McLaren greep echter direct in en vroeg Piastri de plek terug te geven. De leiding in het wereldkampioenschap bleef zelf opvallend rustig onder het besluit, maar op het internet heeft men een pikantere mening over het opmerkelijke voorval.

Artikel gaat verder onder video

LAP 49/53



Wait! 😮



McLaren have asked Piastri to swap positions with Norris



And the Aussie lets his team mate through 😵



Norris is P2, Piastri P3 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GG9IZg88Za — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

The team is trying to fix everything in Lando’s favorite. Piastri is fighting Lando and the team — B.B. Bundy (@BB_Bundy) September 7, 2025

there's no way in hell I'm giving this place back. As Max said that's racing. pic.twitter.com/aCQrr5EOJ9 — Raffa Rants (@RaffaRants) September 7, 2025

McLaren spite against their own title leader! It's a shame Max can't win the title again because these lot are useless — Fortean Barber MBE (@LairdFortean) September 7, 2025

What the hell is going on.. — hitman42.eth (@rohitgolu2007) September 7, 2025

McLaren spite against their own title leader! It's a shame Max can't win the title again because these lot are useless — Fortean Barber MBE (@LairdFortean) September 7, 2025

Gerelateerd