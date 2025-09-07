F1-team McLaren compleet afgebrand op X na groots machtsvertoon Verstappen in Italië
F1-team McLaren compleet afgebrand op X na groots machtsvertoon Verstappen in Italië
De teamorders van het Formule 1-team van McLaren tijdens de Grand Prix van Monza hebben de tongen op social media behoorlijk los gemaakt. Niet veel mensen begrijpen de beslissing van de Britse grootmacht.
Max Verstappen was zondag oppermachtig in Monza, maar tussen de auto's van McLaren ging het er spannend aan toe. Lando Norris lag de hele race voor teammaat en titelrivaal Oscar Piastri, maar een slechte pitstop voor de Brit bracht hem de tweede plaats. Het team van McLaren greep echter direct in en vroeg Piastri de plek terug te geven. De leiding in het wereldkampioenschap bleef zelf opvallend rustig onder het besluit, maar op het internet heeft men een pikantere mening over het opmerkelijke voorval.
