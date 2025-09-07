De FIA heeft de lijst bekendgemaakt met auto's die voor de F1 Grand Prix van Italië zijn voorzien van aanpassingen. Hier valt de auto van Max Verstappen onder meer onder.

Bij Verstappen heeft Red Bull Racing besloten wat te doen aan de koeling van de auto voor de race in Monza. Bij McLaren is alleen de auto van Lando Norris voorzien van wat aanpassingen bij zijn gaspedaal. Ferrari besloot zelfs allebei de auto's aan te passen. Bij zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc gaat het om aanpassingen aan de spiegels.

Overige auto's die zijn aangepast

Williams heeft zelfs gewerkt aan allebei de auto's. Zowel de auto van Alexander Albon als die van Carlos Sainz is voorzien van aanpassingen na een teleurstellende kwalificatie. Bij Racing Bulls en Sauber hebben ze ook besloten een van hun auto's van aanpassingen te voorzien. Het gaat om de auto's van Liam Lawson en Nico Hülkenberg.

Onder meer Ferrari en McLaren hebben nog onderdelen aangepast bij hun auto's voor de race in Monza. Ook de auto van Verstappen is voorzien van een aanpassing.#ItalianGP #F1 #FIA pic.twitter.com/hMyrkBMVv4 — GPFans NL (@GPFansNL) September 7, 2025

