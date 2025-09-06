VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News
VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News
Max Verstappen heeft op verrassende wijze de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Italië. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:18.792 neer en versloeg de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.
