Verstappen, tifosi, socials

VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News

VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News

Sebastiaan Kissing

Max Verstappen heeft op verrassende wijze de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Italië. De Red Bull Racing-coureur zette een rondetijd van 1:18.792 neer en versloeg de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Grand Prix van Italië
Hadjar woest op Sainz na kwalificatie: 'Hij was spelletjes aan het spelen'
Hadjar in Monza

Hadjar woest op Sainz na kwalificatie: 'Hij was spelletjes aan het spelen'
  • 18 minuten geleden

  • 18 minuten geleden
FIA ziet Alpine regels overtreden omtrent auto Gasly: start vanuit de pitstraat op komst
Gasly in Italië

FIA ziet Alpine regels overtreden omtrent auto Gasly: start vanuit de pitstraat op komst
  • 51 minuten geleden

  • 51 minuten geleden
  • 1
 Verstappen verbreekt record Hamilton op Monza: 'In die auto was ik nog sneller gegaan'
Verstappen op pole

Verstappen verbreekt record Hamilton op Monza: 'In die auto was ik nog sneller gegaan'
  • 1 uur geleden

  • 1 uur geleden
  • 3
 Kelly Piquet gespot: vriendin Max Verstappen duikt op in Monza
Verstappen & Piquet

Kelly Piquet gespot: vriendin Max Verstappen duikt op in Monza
  • 1 uur geleden

  • 1 uur geleden
VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News
VIDEO

VIDEO | Max Verstappen reageert na geweldige pole in Monza | GPFans News

  • 1 uur geleden
Marko onthult aanpassingen achtervleugel Verstappen: 'Met het oog op de race'
Red Bull in Monza

Marko onthult aanpassingen achtervleugel Verstappen: 'Met het oog op de race'
  • 2 uur geleden

  • 2 uur geleden
  • 1
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
  • 3 september

  • 3 september
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
  • 18 augustus

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
  • 31 augustus

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
  • 31 augustus

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
  • 30 augustus

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
  • 21 augustus

  • 21 augustus

