Duits blad neemt drastische maatregel na Schumacher-rel, 'Leclerc wil Sainz weg hebben' | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 21:56

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog één weekje geduld hebben en dan kunnen we eindelijk weer genieten van vuurwerk op de baan als de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe gereden wordt. Tot die tijd moeten we het doen met ander nieuws en wordt er bijvoorbeeld teruggeblikt op de afgelopen drie races. In het nieuws van vandaag lezen we daarnaast dat het intern zou rommelen tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het Duitse Die Aktuelle nam daarnaast maatregelen na het bizarre AI-interview met Michael Schumacher van eerder deze week.

Hamilton vol lof over voormalig Mercedes-teamgenoot: "We hebben nooit ruziegemaakt"

Lewis Hamilton heeft vol lof gesproken over de tijd van Valtteri Bottas bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen legde uit dat hij en de Fin nooit ruzie hebben gemaakt en dat ze elkaar nog steeds steunen. Bottas kwam in 2017 bij de Duitse renstal terecht na het plotselinge pensioen van toenmalig regerend Formule 1-kampioen Nico Rosberg. Van dat seizoen tot en met 2021 hielp hij Mercedes om vijf constructeurstitels binnen te slepen. Bottas wist zelf tien Grands Prix op zijn naam te schrijven. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hoofdredacteur Die Aktuelle ontslagen na nep-interview Michael Schumacher

Het Duitse roddeltijdschrift Die Aktuelle bracht vorige week een interview uit met Michael Schumacher, maar het bleek om een interview te gaan dat werd geschreven door een gratis AI-chatbot. De hoofdredacteur is nu de laan uitgestuurd. Anne Hoffmann was sinds 2009 hoofdredacteur van Die Aktuelle, maar is nu dus stante pede ontslagen, vanwege de publicatie van het nep-interview. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Van de Grint vindt dominante DRS bij Red Bull niks: "Dit heeft niets met racen te maken"

Red Bull Racing beschikt in 2023 overduidelijk over de beste auto op de grid en één van de factoren die zorgt voor de razendsnelle RB19 is de DRS op de bolide. Door een technisch snufje van Adrian Newey en zijn team blaast de bolide op de rechte stukken vaak voorbij aan de andere wagens. Kees van de Grint vindt de hele DRS maar niks. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

'Leclerc is ontevreden over Sainz en probeert Spanjaard uit Ferrari te werken'

Het lijkt crisis te zijn bij het team van Ferrari. De prestaties op de baan zijn voorlopig verre van wat het teams gewenst heeft en daarnaast lijkt het volgens geruchten ook nog eens intern behoorlijk te rommelen. Charles Leclerc zou namelijk ontevreden zijn over Carlos Sainz en proberen de Spanjaard naar de uitgang te werken. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Van de Grint baalt van Verstappen-dominantie: "Eigenlijk niet goed voor de sport"

Max Verstappen lijkt met Red Bull Racing momenteel op eenzame hoogte te staan in de Formule 1 en de tweevoudig wereldkampioen wordt door iedereen als de grote favoriet voor de 2023-titel gezien. Kees van de Grint is van mening dat de dominantie van de Nederlander slecht nieuws voor de sport betekent. Het hele verhaal lezen? Klik hier.