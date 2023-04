Brian Van Hinthum

Max Verstappen lijkt met Red Bull Racing momenteel op eenzame hoogte te staan in de Formule 1 en de tweevoudig wereldkampioen wordt door iedereen als de grote favoriet voor de 2023-titel gezien. Kees van de Grint is van mening dat de dominantie van de Nederlander slecht nieuws voor de sport betekent.

Het zijn mooie tijden voor Verstappen en al zijn fans. Nadat de Limburger in 2021 hard met Lewis Hamilton moest knokken voor zijn eerste wereldtitel in zijn carrière, ging het in 2022 allemaal een stuk eenvoudiger en kon hij in Japan zijn tweede kampioenschap al vieren. De dominantie van Red Bull lijkt voorlopig gestaag door te gaan en met twee overwinningen in de eerste drie races is de Nederlander opnieuw titelkandidaat nummer één voor dit seizoen.

Slecht voor de sport

Van de Grint krijgt in gesprek met Motorsport.com de vraag wie de grote winnaar van de eerste drie races is en komt dan gelijk met een duidelijk statement. "Dat is natuurlijk eentonig, ik had niet anders verwacht, maar Max Verstappen is de grote winnaar. Zijn dominantie is eigenlijk niet goed voor de sport, maar dat kan je hem niet kwalijk nemen, dat moet je de rest kwalijk nemen." De voormalig bandenexpert maakte eerder al opmerkingen waarin hij zei te hopen dat Verstappen in dit seizoen een stuk weerstand zou krijgen. "Nou, die staan nog steeds. En jammer genoeg zijn die ook bewaarheid geworden."

Geen weerstand voor Verstappen

Hij vervolgt: "Ik gun het Verstappen om alle races te winnen, maar ik ben ook liefhebber van de sport en zou het liefste wat strijd zien, niet dat we halverwege het seizoen al weten dat hij wereldkampioen is. Wat ik hem gun, daar gaat het niet om. Maar we willen toch ook gewoon autosport zien. Ik had anders gehoopt, maar zoals het er nu naar uitziet... Lijkt hij ook wel beter geworden, geholpen door de goede auto die hij heeft. Wat ik gezegd heb staat nog steeds: hij heeft geen weerstand", besluit Van de Grint.