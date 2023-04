Vincent Bruins

Zaterdag 22 april 2023 12:16

Het Duitse roddeltijdschrift Die Aktuelle bracht vorige week een interview uit met Michael Schumacher, maar het bleek om een interview te gaan dat werd geschreven door een gratis AI-chatbot. De hoofdredacteur is nu de laan uitgestuurd.

Anne Hoffmann was sinds 2009 hoofdredacteur van Die Aktuelle, maar is nu dus stante pede ontslagen, vanwege de publicatie van het nep-interview.

Character.ai

Het blad pakte vorige week groots uit met een 'wereldse sensatie' en een 'ongelofelijk' interview met niemand minder dan Michael Schumacher op de voorpagina. Het zou de eerste keer zijn dat hij had gesproken sinds een ernstig skiongeluk in 2013. Er zijn echter websites waar je gesprekken kunt voeren met beroemdheden, waarbij de antwoorden gegeven worden door kunstmatige intelligentie. Die Aktuelle bleek gebruik gemaakt te hebben van zo'n website, namelijk Character.ai.

Juridische stappen

Een woordvoerder van de familie Schumacher bevestigde tegenover ESPN dat er juridische stappen ondernomen zouden worden. Een kleine overwinning is dus eigenlijk al binnen voor de familie in de vorm van het ontslag van de hoofdredacteur. Uitgever Funke is ook met een verklaring gekomen: "Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen. Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaarden die onze lezers van ons verwachten." Funke heeft excuses aangeboden aan de familie van Schumacher.