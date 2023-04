Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 17:53

Het lijkt crisis te zijn bij het team van Ferrari. De prestaties op de baan zijn voorlopig verre van wat het teams gewenst heeft en daarnaast lijkt het volgens geruchten ook nog eens intern behoorlijk te rommelen. Charles Leclerc zou namelijk ontevreden zijn over Carlos Sainz en proberen de Spanjaard naar de uitgang te werken.

Voorlopig is het een seizoen om niet over naar Maranello te schrijven voor het team van Ferrari. Ook in Australië werd het weer een weekend om snel te vergeten voor Fred Vasseur en zijn team. De race van Leclerc zat er al na één ronde op en hij liet op zondag zijn frustraties de vrije loop. "Het is het derde weekend op rij waar de races nachtmerries zijn geweest. We hebben gridstraffen gehad, technische problemen... Een ergere start van het seizoen had niet gekund", foeterde hij na zijn uitvalbeurt, die dit keer niet aan technische malaise lag maar aan een incident.

Gesteggel in Q3

Ook voor Sainz werd het een race om snel te vergeten. Hij leek op weg te zijn naar punten voor het team, maar kreeg laat in de race nog een penalty aan zijn broek, waardoor hij naar P12 kukelde en Ferrari zo dus puntloos Melbourne moest verlaten. In de kwalificatie haalde hij daarnaast de woede van zijn teamgenoot op de hals toen hij in Q3 geen slipstream wilde geven en de Monegask in de weg reed. Het lijkt momenteel dan ook een puinhoop te zijn bij het team en hoewel men er in eerste instantie in Bahrein nog redelijk bij leek te zitten, kan er nu niet anders dan geconcludeerd worden dat Ferrari eigenlijk het vierde team op de grid is.

Bekoelde relatie

Ook zou het volgens het Spaanse El Nacional totaal niet boteren tussen Leclerc en Sainz, waarbij het incident in Melbourne opnieuw olie op het vuur heeft gegooid bij het tweetal. Volgens het medium wil Leclerc de Spanjaard naar de uitgang werken bij Ferrari en wil hij in 2024 over een nieuwe teamgenoot beschikken. De relatie tussen het tweetal zou inmiddels flink bekoeld zijn en Leclerc lijkt op dit moment niet door te willen met Sainz naast hem bij de Scuderia. Beide heren beschikken momenteel over een contract dat na 2024 afloopt.