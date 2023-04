Vincent Bruins

Zaterdag 22 april 2023 08:46 - Laatste update: 09:10

Lewis Hamilton heeft vol lof gesproken over de tijd van Valtteri Bottas bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen legde uit dat hij en de Fin nooit ruzie hebben gemaakt en dat ze elkaar nog steeds steunen.

Bottas kwam in 2017 bij de Duitse renstal terecht na het plotselinge pensioen van toenmalig regerend Formule 1-kampioen Nico Rosberg. Van dat seizoen tot en met 2021 hielp hij Mercedes om vijf constructeurstitels binnen te slepen. Bottas wist zelf tien Grands Prix op zijn naam te schrijven.

Interne rivaliteit

"Valtteri was zo'n geweldige teamgenoot en collega, en als ik zeg 'teamgenoot', denk ik dat niet genoeg mensen er echt over nadenken, maar er is een soort belangenverstrengeling in onze sport," legde Hamilton uit in een filmpje op het YouTube-kanaal van Mercedes, terugblikkend op zijn beste momenten van de afgelopen tien jaar bij het team. "Je hebt twee kampioenschappen. Een constructeurskampioenschap, waarvoor we zijn ingehuurd, en een rijderskampioenschap. Het is dus onze taak om individueel zoveel mogelijk punten te scoren of collectief voor het team, maar aan het einde van de dag wil je je teamgenoot verslaan, dus er is altijd zo'n interne rivaliteit."

Samen reizen

"Het is altijd een moeilijk pad om te bewandelen, en het gaat heel makkelijk fout, en dan ontstaat er ruzie," vertelde de Brit verder. "Valtteri en ik hebben nooit ruziegemaakt. We praatten dingen altijd uit. Hij stond er simpelweg in dat hijzelf het beter moest doen, of dat ik het beter moest doen, als een van ons de ander wilde verslaan. We hebben geweldige jaren samen gehad waarin hij mij steunde en ik hem. En we steunen elkaar vandaag de dag nog steeds, en we reizen het hele jaar door vaak samen van en naar races dus dat is best gaaf."