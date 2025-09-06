Social media stomverbaasd over pole position Verstappen: "Op pole in een tractor"
Het is Max Verstappen gelukt om de pole position in Monza te pakken. Het hele weekend zat de snelheid er al in, maar dat de viervoudig kampioen op zaterdag de snelste tijd zou rijden, hadden velen niet verwacht.
In Q3 werd het razendspannend. De McLarens zijn namelijk al het hele weekend snel, al was de overmacht minder groot dan op andere circuits. Na de vrijdag verklapte Helmut Marko dat er misschien weleens zegekansen voor Verstappen zouden zijn, en met het pakken van de pole position is de eerste stap daarvoor gezet.
Op social media is er flink wat verbazing over de pole position.
In het Verenigd Koninkrijk schakelde de regie op het moment dat Verstappen over de streep reed blijkbaar naar de pitbox van McLaren, in plaats van naar de actie op de baan.
