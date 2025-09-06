Het is Max Verstappen gelukt om de pole position in Monza te pakken. Het hele weekend zat de snelheid er al in, maar dat de viervoudig kampioen op zaterdag de snelste tijd zou rijden, hadden velen niet verwacht.

In Q3 werd het razendspannend. De McLarens zijn namelijk al het hele weekend snel, al was de overmacht minder groot dan op andere circuits. Na de vrijdag verklapte Helmut Marko dat er misschien weleens zegekansen voor Verstappen zouden zijn, en met het pakken van de pole position is de eerste stap daarvoor gezet.

Op social media is er flink wat verbazing over de pole position.

That was a typical Max “come out of nowhere moment”, where everyone wasn’t seeing him — Jezza 🇿🇦🇩🇪🇪🇸 (@JezzaMaqasa) September 6, 2025

THE GREATEST OF ALL TIME — Oskar (@thfcalbon) September 6, 2025

I am running out of superlatives for this EXTRAORDINARY driver.



Max is out of this world. — FergiesRightRef (@FergiesRightRef) September 6, 2025

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX!!!!!

IN A FREAKING TRACTOR! — الثبيتي 🇸🇦 💫🌟✨ (@Super_M99) September 6, 2025

He is the worst person to get pole



How did lando mess it up — Urbanplugg (❖,❖) (@Chosky_X) September 6, 2025

Absolutely incredible work from Max. Hats off to him. — Scott (@ScottMightKnow) September 6, 2025

Sticks it on pole in that tractor. Your goat could never. — Sav Mondo (@SavMondo) September 6, 2025

just when the entire world starts doubting him, the champ keeps on proving why he’s the greatest f1 driver of all time. — Dimitrios Paolo (@dimitriospaolo) September 6, 2025

In het Verenigd Koninkrijk schakelde de regie op het moment dat Verstappen over de streep reed blijkbaar naar de pitbox van McLaren, in plaats van naar de actie op de baan.

British bias getting out of hand? — ǝʍzᴉuɐs (@sanizwe) September 6, 2025

The TV direction is routinely, week after week, awful. When will it ever change?! — timckennedy (@tck2022) September 6, 2025

