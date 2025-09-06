close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during FP2 at Monza

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza

Remy Ramjiawan
Verstappen during FP2 at Monza

De derde en tevens laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië staat op het programma. Om 12:30 uur krijgen de teams het laatste uurtje om de afstelling correct te krijgen, want later vandaag staat de kwalificatie op het programma. Lando Norris was de snelste tijdens VT2, maar Max Verstappen zat er niet ver achter.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix Italië

Sorteer op:

30m geleden

13:31

VT3

Verstappen springt naar P4, Leclerc nestelt zich tussen de twee McLarens op P2. McLaren heeft het goed voor elkaar, Ferrari zit niet ver weg en Verstappen is ook rap. Straks om 16:00 uur wordt er gekwalificeerd, we zien je dan graag weer terug!

31m geleden

13:30

VT3

De absolute slotfase is nu aangebroken. Verstappen is nog met snelle tijden bezig, ook Leclerc zet paars neer.

36m geleden

13:25

VT3

Leclerc verliest zijn Ferrari bijna in Lesmo 2! Het rondje kan in de prullenbak, maar belangrijker nog, de wagen is nog heel.

37m geleden

13:24

VT3

Bortoleto heeft een slipstream gehad van teamgenoot Hulkenberg en doet nu precies hetzelfde voor de Duitser. Dat gaan we vanmiddag tijdens de kwalificatie waarschijnlijk vaker zien.

38m geleden

13:23

VT3

Lando Norris verbetert zijn snelste tijd niet, met een gebruikt setje rood. Bortoleto weet op te vallen en zet de derde tijd neer, voor de neus van Piastri. Russell is ondertussen bezig met een paarse eerste sector. Piastri kom zojuist over de streep en springt naar P2.

40m geleden

13:21

VT3

Verstappen rondt zijn snelle ronde met een 1:19.513 af, daarmee is hij bijna twee tienden langzamer dan Norris, maar het is voorlopig goed voor P2.

41m geleden

13:20

VT3

Met nog tien minuten te gaan komt ook Verstappen met een nieuw setje rood de baan op. Direct is hij één tiende sneller in sector een.

42m geleden

13:19

VT3

Het momentje eerder uit de training, waarbij Leclerc nog net zijn SF-25 op de baan weet te houden na een momentje overstuur.

43m geleden

13:18

VT3

Tsunoda weet zich te verbeteren, maar springt naar P14. De Japanner was daarnaast niet blij met Russell. Er kwam een handje uit de cockpit, Russell zat Tsunoda - in zijn ogen - in de weg.

46m geleden

13:15

VT3

Verstappen breekt zijn ronde af, maar reed ook op oude banden rond. Russell zet tussendoor even de vierde tijd neer.

1u geleden

13:14

VT3

Lando Norris haalt even vier tienden van de tijd van Verstappen af en springt met een 1:19.331 naar P1. Oscar Piastri sluit op iets meer dan twee tienden aan op P2 en Bortoleto heeft de derde tijd in handen. Verstappen inmiddels teruggedrongen naar P4.

1u geleden

13:13

VT3

Lando Norris is aan het aanzetten op een setje nieuwe softbanden, ook Verstappen komt weer de baan op, zijn softbanden zijn negen ronden oud.

1u geleden

13:10

VT3

Williams zit er ook goed bij. Sainz is al het hele weekend snel, Albon zet zojuist een 1:19.981 neer en bezet P3.

1u geleden

13:08

VT3

Verstappen en Ocon die net even met elkaar aan het racen waren. Als dit zondag ook gebeurt, dan hebben we een knotsgekke race.

1u geleden

13:07

VT3

Isack Hadjar heeft zich de afgelopen dagen iets te veel in de 'escape road' bevonden volgens de wedstrijdleiding. Het wordt na de sessie onderzocht door de FIA.

Gerelateerd

Grand Prix van Italië
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Norris snelste in laatste training voor GP Italië, Leclerc en Verstappen erg dichtbij
Samenvatting VT3

Norris snelste in laatste training voor GP Italië, Leclerc en Verstappen erg dichtbij

  • 25 minuten geleden
Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen:
Max Verstappen

Verstappen dolt met Tifosi over Italiaanse lessen: "Heb nog geen reden"

  • 7 minuten geleden
Red Bull geeft meer duidelijkheid over toekomst Tsunoda en rijdersbezetting 2026
Teamgenoot Verstappen

Red Bull geeft meer duidelijkheid over toekomst Tsunoda en rijdersbezetting 2026

  • 55 minuten geleden
LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza
VT3 Italie

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza

  • 1 uur geleden
McLaren ondervindt dít nadeel van geniale ophanging: slaat Verstappen toe op Monza?
GP Italië

McLaren ondervindt dít nadeel van geniale ophanging: slaat Verstappen toe op Monza?

  • 1 uur geleden
VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
GP Italië

VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x