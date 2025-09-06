LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Italië: Het licht is op groen gegaan in Monza
De derde en tevens laatste vrije training voor de Grand Prix van Italië staat op het programma. Om 12:30 uur krijgen de teams het laatste uurtje om de afstelling correct te krijgen, want later vandaag staat de kwalificatie op het programma. Lando Norris was de snelste tijdens VT2, maar Max Verstappen zat er niet ver achter.
Verstappen springt naar P4, Leclerc nestelt zich tussen de twee McLarens op P2. McLaren heeft het goed voor elkaar, Ferrari zit niet ver weg en Verstappen is ook rap. Straks om 16:00 uur wordt er gekwalificeerd, we zien je dan graag weer terug!
De absolute slotfase is nu aangebroken. Verstappen is nog met snelle tijden bezig, ook Leclerc zet paars neer.
Leclerc verliest zijn Ferrari bijna in Lesmo 2! Het rondje kan in de prullenbak, maar belangrijker nog, de wagen is nog heel.
Bortoleto heeft een slipstream gehad van teamgenoot Hulkenberg en doet nu precies hetzelfde voor de Duitser. Dat gaan we vanmiddag tijdens de kwalificatie waarschijnlijk vaker zien.
Lando Norris verbetert zijn snelste tijd niet, met een gebruikt setje rood. Bortoleto weet op te vallen en zet de derde tijd neer, voor de neus van Piastri. Russell is ondertussen bezig met een paarse eerste sector. Piastri kom zojuist over de streep en springt naar P2.
Verstappen rondt zijn snelle ronde met een 1:19.513 af, daarmee is hij bijna twee tienden langzamer dan Norris, maar het is voorlopig goed voor P2.
Met nog tien minuten te gaan komt ook Verstappen met een nieuw setje rood de baan op. Direct is hij één tiende sneller in sector een.
Het momentje eerder uit de training, waarbij Leclerc nog net zijn SF-25 op de baan weet te houden na een momentje overstuur.
Tsunoda weet zich te verbeteren, maar springt naar P14. De Japanner was daarnaast niet blij met Russell. Er kwam een handje uit de cockpit, Russell zat Tsunoda - in zijn ogen - in de weg.
Verstappen breekt zijn ronde af, maar reed ook op oude banden rond. Russell zet tussendoor even de vierde tijd neer.
Lando Norris haalt even vier tienden van de tijd van Verstappen af en springt met een 1:19.331 naar P1. Oscar Piastri sluit op iets meer dan twee tienden aan op P2 en Bortoleto heeft de derde tijd in handen. Verstappen inmiddels teruggedrongen naar P4.
Lando Norris is aan het aanzetten op een setje nieuwe softbanden, ook Verstappen komt weer de baan op, zijn softbanden zijn negen ronden oud.
Williams zit er ook goed bij. Sainz is al het hele weekend snel, Albon zet zojuist een 1:19.981 neer en bezet P3.
Verstappen en Ocon die net even met elkaar aan het racen waren. Als dit zondag ook gebeurt, dan hebben we een knotsgekke race.
Isack Hadjar heeft zich de afgelopen dagen iets te veel in de 'escape road' bevonden volgens de wedstrijdleiding. Het wordt na de sessie onderzocht door de FIA.
