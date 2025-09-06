close global

﻿
Thumbnail with Verstappen wearing a Ferrari suit

VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert

VIDEO | Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert

Redactie

Max Verstappen werd door een fan vastgelegd toen hij uit het motorhome van Ferrari kwam. Teambaas Frédéric Vasseur werd naar het voorval gevraagd en legde uit hoe hij reageerde.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Ferrari Monza Frédéric Vasseur Grand Prix van Italië
