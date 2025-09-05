LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix Italië: Ferrari P1 en P2, McLaren zoekende
Het zestiende weekend van het F1-seizoen 2025 gaat plaatsvinden in Monza, waar de Grand Prix van Italië dit weekend verreden gaat worden. Zoals altijd wordt het weekend op vrijdag geopend met de eerste vrije training, een interessante sessie vanwege de upgrades die Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes hebben meegenomen. Volg hier alles rondom de sessie, die om 13:30 uur begint.
LIVE | Eerste vrije training Grand Prix Italië
Einde liveblog
Dit is het einde van het liveblog. Om 16:00 uur zijn we terug voor VT2, de sessie die om 17:00 uur begint. Tot dan!
Russell
Russell zet zijn auto stil op de baan en zo komt VT1 ten einde. Hamilton sluit af op P1, voor Leclerc, Sainz, Verstappen en Antonelli.
Conclusies
We mogen stellen dat Ferrari, Verstappen en Williams goed zijn begonnen aan dit weekend en Mercedes er vooral op softs goed uit zag. Racing Bulls, Haas en Alpine zijn nog zoekende, net zoals McLaren dus. Tijd genoeg nog voor veel veranderingen, beginnend straks om 17:00 uur tijdens VT2.
Softs verdwijnen
Langzaam maar zeker zien we ook de softs verdwijnen en ingeruild worden voor de mediums (of hards) van eerder deze sessie. Een paar gaan nog door op de softs.
Hamilton
Hamilton gaat dankzij een paarse tweede sector naar P1. Hij is 0.169 seconden sneller dan Leclerc. Een goede start van de vrijdag voor Ferrari tot nu toe.
Sainz
Sainz gaat op softs naar P2 en zit op 0.364 seconden van Leclerc. De tijd van de Monegask is tot nu toe met afstand de beste deze sessie.
Aantal rondjes
Met 21 rondjes hebben Norris en Lawson het hoogste aantal rondjes gereden deze sessie. Iedereen kruipt langzaam maar zeker naar twintig rondjes deze sessie.
Sauber
Sauber gaat vrij onopvallend door deze sessie heen, tot nu toe. Bortoleto gaat naar P10. Hulkenberg is momenteel 0.4 seconden langzamer dan zijn teamgenoot en staat op P15.
Antonelli
Het is het tweede thuisweekend van het seizoen voor Antonelli, die naar P13 gaat. Hij is nog zoekende, zoals dat tijdens nagenoeg alles races in Europa het geval is geweest.
Russell
Russell gaat naar P6, achter Sainz en Albon. Hamilton gaat met zijn tijd op softs naar P3 en zit 0.477 seconden achter Leclerc.
Leclerc
Leclerc noteert een paarse eerste en derde sector en gaat dan ook naar P1 met 0.406 seconden voorsprong op Verstappen.
Norris
Norris weet op softs ook niet zijn tijd op mediums te verbeteren. Een interessante ontwikkeling.
Sainz
Sainz gaat op softs niet naar een verbetering, terwijl zijn beste tijd op hards was.
Albon
Terwijl eigenlijk iedereen weer naar buiten gaat op softs, doet Albon dat weer op mediums. Hij is de enige, want zelfs teamgenoot Sainz rijdt op softs.
VT1 hervat
De eerste vrije training is weer hervat! Nog iets minder dan twintig minunten te gaan.
