close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Tifosi after Italian Grand Prix

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Italië?

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Italië?

Lars Leeftink
Tifosi after Italian Grand Prix

Na het spectaculaire weekend in Zandvoort is F1 komend weekend alweer te vinden in Monza voor de Grand Prix van Italië. Hoe laat gaat het raceweekend vrijdag beginnen op het historische circuit?

De Grand Prix van Italië staat al sinds 1950 op de kalender en heeft sindsdien geen seizoen gemist. Alle races werden ook verreden op het circuit in Monza. Coureurs als Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wonnen hier in al die jaren veel races, terwijl ook Max Verstappen al twee keer succesvol was. Dit was in 2022 en 2023. Vorig jaar was het Charles Leclerc die, na 2019, voor de tweede keer de race in Monza won namens Ferrari.

Circuit in Monza

Het circuit in Monza wordt gezien als een snel circuit waarin topsnelheid en een goede balans in snelle bochten enorm belangrijk is. Er zijn slechts elf bochten en in totaal twee DRS-zones: op het rechte stuk en tussen bocht zeven en acht. Er worden 53 rondjes gereden als zondag de Grand Prix wordt afgewerkt, wat in totaal 306.7 kilometer zal zijn.

Related image
Related image

Hoe laat beginnen de sessies op vrijdag?

Naast F1 zullen ook Porsche Supercup, F2 en F3 dit weekend in actie komen. Voor F3 is het zelfs het laatste raceweekend van het seizoen 2025. F2 en F3 werken een training en een kwalificatie af, terwijl Porsche Supercup alleen een training af zal werken. In F1 begint het weekend om 13:30 uur met de eerste vrije training van het weekend. Vervolgens zal er om 17:00 uur weer een sessie beginnen: de tweede vrije training.

Gerelateerd

F1 Monza Grand Prix van Italië
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza
Upgrades Monza

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza

  • 3 minuten geleden
Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar de GP van Monza
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar de GP van Monza

  • 43 minuten geleden
  • 2
 Verstappen wil niet oordelen over Hamilton bij Ferrari:
Hamilton bij Ferrari

Verstappen wil niet oordelen over Hamilton bij Ferrari: "Dat kan lastig te begrijpen zijn"

  • 1 uur geleden
  • 1
 F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News
GPFans Video

F1-team vecht uitslag Dutch GP aan, Hamilton reageert op gridstraf | GPFans News

  • 1 uur geleden
  • 1
 Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken
Charles Leclerc

Leclerc legt uit waarom hij Dutch GP vanaf een heuvel besloot te bekijken

  • 2 uur geleden
Vader Bortoleto zit niet te wachten op aanbieding Red Bull:
Red Bull Racing

Vader Bortoleto zit niet te wachten op aanbieding Red Bull: "Het is een nachtmerrie geworden"

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
150.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x