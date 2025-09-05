Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Italië?

Na het spectaculaire weekend in Zandvoort is F1 komend weekend alweer te vinden in Monza voor de Grand Prix van Italië. Hoe laat gaat het raceweekend vrijdag beginnen op het historische circuit?

De Grand Prix van Italië staat al sinds 1950 op de kalender en heeft sindsdien geen seizoen gemist. Alle races werden ook verreden op het circuit in Monza. Coureurs als Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wonnen hier in al die jaren veel races, terwijl ook Max Verstappen al twee keer succesvol was. Dit was in 2022 en 2023. Vorig jaar was het Charles Leclerc die, na 2019, voor de tweede keer de race in Monza won namens Ferrari.

Circuit in Monza

Het circuit in Monza wordt gezien als een snel circuit waarin topsnelheid en een goede balans in snelle bochten enorm belangrijk is. Er zijn slechts elf bochten en in totaal twee DRS-zones: op het rechte stuk en tussen bocht zeven en acht. Er worden 53 rondjes gereden als zondag de Grand Prix wordt afgewerkt, wat in totaal 306.7 kilometer zal zijn.

Hoe laat beginnen de sessies op vrijdag?

Naast F1 zullen ook Porsche Supercup, F2 en F3 dit weekend in actie komen. Voor F3 is het zelfs het laatste raceweekend van het seizoen 2025. F2 en F3 werken een training en een kwalificatie af, terwijl Porsche Supercup alleen een training af zal werken. In F1 begint het weekend om 13:30 uur met de eerste vrije training van het weekend. Vervolgens zal er om 17:00 uur weer een sessie beginnen: de tweede vrije training.

