Veel mensen gaan er al vanuit dat Isack Hadjar in 2026 teamgenoot van Max Verstappen gaat zijn bij Red Bull Racing en Yuki Tsunoda daar zal vervangen. Hadjar zelf lijkt er inmiddels ook wat meer voor open te staan dan eerder dit seizoen. Daar is een reden voor.

In gesprek met Motorsport.com gaat Hadjar in op zijn toekomst binnen Red Bull Racing en Racing Bulls. "Om eerlijk te zijn: aan het begin van dit jaar vroegen ze mij al of ik klaar zou zijn om dit jaar in de Red Bull-auto te stappen. Het antwoord op die vraag is nog steeds 'nee', aangezien ik niet inzie wat het nut daarvan zou zijn." Toch staat Hadjar er inmiddels wel iets anders in dan toen. "Volgend jaar is een compleet ander verhaal. Dat is een compleet nieuwe start voor het team. Dan zijn alle dingen die er nu worden gezegd over het tweede zitje geen thema meer. Dat speelt dan niet meer, omdat het voor iedereen een compleet nieuwe auto zal zijn. Dan zit je in een fase dat je vanaf het begin de auto meteen in de juiste richting kan sturen. Dus ja, dat is interessant." Hadjar denk dan ook dat de nieuwe reglementen voor 2026 ervoor gaan zorgen dat een overstap naar Red Bull makkelijker gaat zijn. "Veel makkelijker."

Hadjar naast Verstappen

Hadjar weet ook dat de teamgenoten van Verstappen eigenlijk bijna allemaal niet succesvol zijn geweest. Hadjar heeft geen angst voor het worden van teamgenoot van Verstappen. "Als dat naast hem [Verstappen] zou zijn, dan moet ik me gewoon aanpassen aan een auto die steeds verandert. Maar daar ben ik dan in ieder geval bij. Ik zou dan niet eerst aan iets anders gewend zijn. Ik wil gewoon bij het beste team rijden."

Hadjar voerde nog geen gesprekken met Marko

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde al dat Yuki Tsunoda tot de Grand Prix van Mexico heeft om zich te laten zien bij Red Bull. Gesprekken met Hadjar over het eventueel vervangen van Tsunoda bij Red Bull zijn er met Marko echter nog niet gevoerd volgens Hadjar zelf. "Ik persoonlijk niet, nee. Maar ik moet zeggen dat ik ook geen haast heb. Ik heb het natuurlijk wel in mijn hoofd zitten. Maar er zijn dit jaar nog negen races te gaan om te laten zien dat ik het goed kan doen. Als ik vanaf nu ieder raceweekend wordt verslagen, dan zou dat niet goed zijn."

