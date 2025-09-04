Dr. Helmut Marko verwacht geen wonderen van Red Bull Racing in Monza. De RB21 is volgens de adviseur van het team een stuk beter dan een aantal races geleden, maar komt voorlopig nog altijd tekort ten opzichte van de snelle McLaren. Daarnaast stelt Marko dat het behalen van een podiumplek in Italië al een enorme opgave wordt.

De strijd om de wereldtitel krijgt in Italië een vervolg. Oscar Piastri heeft zichzelf daarbij een goede dienst bewezen door in Zandvoort te winnen. Door de uitvalbeurt van teamgenoot én titelrivaal Lando Norris bedraagt zijn voorsprong inmiddels 34 punten. Verstappen volgt op P3 en kijkt tegen een achterstand van 104 punten op de Australiër aan.

Artikel gaat verder onder video

Realisme is doorgedrongen

Marko legt in gesprek met OE24 uit dat de RB21 nog wel in staat is om te winnen op circuits met veel hogesnelheidsbochten. Suzuka en Imola hebben dat eerder dit seizoen bewezen. "Op circuits zoals Bakoe, Austin, Djedda of Mexico zou het wel kunnen lukken; hoe sneller, hoe beter," verklaart Marko. Het accelereren van de MCL39 viel daarnaast op in Zandvoort; daar heeft Red Bull nog geen antwoord op gevonden. "Men moet realistisch zijn. McLaren is alsof ze van een andere planeet komen. Wanneer ze het tempo opvoeren, liggen ze drie kwart seconde (per ronde, red.) voor ons. Wij hebben ons intussen wel losgemaakt van Ferrari en Mercedes die zitten een seconde achter," wijst Marko op de positieve punten.

Monza niet ideaal voor RB21

Komend weekend staat de race op het Autodromo Nazionale Monza op het programma. Op dat circuit wordt vooral topsnelheid gevraagd en Marko verwacht dat Red Bull het dit weekend lastig zal krijgen. "[Dit] komt te vroeg. Bovendien zijn daar te veel chicanes. Zelfs een podium wordt voor ons moeilijk achter de McLarens. Vooraan zal Piastri de volgende race rustig binnenhalen, aangezien het WK voor hem waarschijnlijk voorbij is," aldus de adviseur van Red Bull Racing.

Gerelateerd