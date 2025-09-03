Jos Verstappen onthult dat er niet alleen met Mercedes is gesproken over toekomst
Jos Verstappen onthult bij Viaplay dat het management van zijn zoon Max de afgelopen maanden niet alleen met Mercedes heeft gesproken over een mogelijke samenwerking. De viervoudig kampioen sloot in Hongarije een overstap voor volgend jaar uit en bevestigde dat hij in 2026 nog bij Red Bull Racing zal rijden.
De afgelopen maanden ging het veelvuldig over een mogelijke transfer van de viervoudig kampioen naar Mercedes. Toto Wolff liet daarin niets aan de verbeelding over door te stellen dat er altijd met een meervoudig kampioen moet worden gesproken over de mogelijkheden. Inmiddels is de geruchtenstroom weer gaan liggen, maar Jos 'the boss' blikt terug op de gesprekken met de rivalen.
Intensere discussies over toekomst
"Dit jaar hebben we niet alleen veel over de toekomst van Max gesproken, maar de discussies waren ook een stuk intenser dan voorheen. Er is daarnaast een hoop onzin en geruchten in de media verschenen," opent de voormalig teamgenoot van Michael Schumacher.
Verstappen heeft ook met Ferrari gebabbeld
Kamp-Verstappen, bestaande uit vader Jos, zoon Max en manager Raymond Vermeulen, bespreekt samen de opties, al hakt de Red Bull-coureur uiteindelijk de knoop door. "We hebben gesproken over Ferrari, Red Bull en Mercedes, dat is logisch. Ik, Max' manager Thierry Vermeulen en Max zelf praten altijd over dit onderwerp, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Max," aldus het drietal, dat met meerdere teams heeft gesproken.
