Afgelopen weekend vond de Dutch Grand Prix plaats in Zandvoort. Diverse fans wilde niet netjes in de rij aansluiten om van het circuit af te komen en richting de trein te gaan. Die kozen ervoor om over de hekken te klimmen, maar werden in de kraag gevat door de handhaving.

Het raceweekend in Zandvoort was opnieuw een feestje voor de toegestroomde fans. Bij de terugkeer van de Grand Prix van Nederland heeft de organisatie de nieuwe norm gezet voor Formule 1-Grands Prix. Het weekend draait tegenwoordig niet alleen om de actie op de baan; ook rondom de sessies moet er genoeg te beleven zijn. In Zandvoort werden daarom diverse artiesten ingeschakeld om de aanwezige fans van entertainment te voorzien.

'Fans' zonder kaartje

Na afloop van de race moesten de fans die met de trein waren gekomen, diezelfde weg terugwandelen. Daar ontstonden flinke rijen, maar er waren enkele fans die geen zin hadden om daarop te wachten. Die fans kwamen echter niet ver, zo blijkt uit een reportage van De Telegraaf. Ze liepen namelijk tegen de lamp bij ProRail, dat diverse fans in de kraag vatte. "Ik kan het altijd proberen, toch?", riep één van de 'fans'. Bekijk hier de beelden.

Het evenement begon het weekend nog voordat het volledig was uitverkocht. In de loop van het raceweekend werd dat echter rechtgetrokken. Zo was de zondag uiteindelijk alsnog een uitverkocht huis.

